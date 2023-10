Angriff auf Israel: Berliner Polizei in Alarmbereitschaft

Die Lage in Israel hat bereits jetzt Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin. So bereitet sich die Berliner Polizei vor.

Berlin. Die Berliner Polizei ist in Alarmbereitschaft: Die Lage in Israel hat bereits jetzt Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin. "Die Polizei hat die Schutzmaßnahmen vor israelischen und jüdischen Einrichtungen verstärkt", sagte Thilo Cablitz, Sprecher von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Sonnabend der Berliner Morgenpost.

Ebenso seien sämtliche Funkwagen in der Stadt sensibilisiert , um auf spontane Versammlungen oder Aktionen reagieren zu können und die vorgehaltenen Kräfte schnell vor Ort zu haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns jedoch noch keine Meldungen über entsprechende Aktivitäten vor", so der Sprecher weiter.

Angriff auf Israel: Demonstrationen in Berlin

Der Berliner Polizei liegen für Sonntag bereits zwei Anmeldungen zu zwei parallel stattfindenden proisraelischen Solidaritätskundgebungen und Demonstrationen vor. Von 14 bis 16 Uhr wollen insgesamt 120 Teilnehmer vor dem Brandenburger Tor am Pariser Platz gegen den palästinensischen Terror protestieren.

