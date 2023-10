Angriff auf Israel: Berliner Polizei verstärkt Schutz von Einrichtungen

Die Lage in Israel hat bereits jetzt Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin. So bereitet sich die Berliner Polizei vor.

Berlin. Die Berliner Polizei ist in Alarmbereitschaft: Die Lage in Israel hat bereits jetzt Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin. "Die Polizei hat die Schutzmaßnahmen vor israelischen und jüdischen Einrichtungen verstärkt", sagte Thilo Cablitz, Sprecher von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Sonnabend der Berliner Morgenpost.

Ebenso seien sämtliche Funkwagen in der Stadt sensibilisiert , um auf spontane Versammlungen oder Aktionen reagieren zu können und die vorgehaltenen Kräfte schnell vor Ort zu haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns jedoch noch keine Meldungen über entsprechende Aktivitäten vor", so der Sprecher weiter.

Die islamistische Hamas hat Israel vom Gazastreifen massiv aus der Luft, am Boden und von der See aus angegriffen. Sie wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Jüdische Einrichtungen in Deutschland müssten jetzt besonders geschützt werden, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die auch Spitzenkandidatin der hessischen SPD ist, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Marburg. „Und auch dafür stehe ich persönlich ein, aber auch die Innenminister aus allen Bundesländern.“ Sie habe am Samstag bereits mit der Vorsitzenden der Innenministerkonferenz und Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) darüber gesprochen, sagte Faeser. „Jetzt gilt es, auch jüdische Einrichtungen in Deutschland besonders zu schützen.“

Berliner Politiker verurteilten den Angriff auf Israel aufs Schärfste. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) rief die Menschen in Berlin gleichzeitig "zu Besonnenheit und für ein friedliches Miteinander" auf.

Angriff auf Israel: Demonstrationen in Berlin

Der Berliner Polizei liegen für Sonntag bereits zwei Anmeldungen zu zwei parallel stattfindenden proisraelischen Solidaritätskundgebungen und Demonstrationen vor. Von 14 bis 16 Uhr wollen insgesamt 120 Teilnehmer vor dem Brandenburger Tor am Pariser Platz gegen den palästinensischen Terror protestieren.

Am frühen Nachmittag äußerte sich auch Berlins Regierender Bürgermeisters zu Israel. "Schreckliche Nachrichten und Bilder erreichen uns aus Israel", so Kai Wegner (CDU). Er verurteile die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel "aufs Schärfste". Es gebe keine Rechtfertigung für diesen "feigen, verbrecherischen Terror". Israel habe jedes Recht auf Selbstverteidigung, so Wegner. "Meine Gedanken sind bei den Menschen in Israel, bei den Familien und Freunden, die jetzt um die Opfer trauern und mit den entführten Menschen bangen. Berlin steht in dieser schweren Stunde unverrückbar an der Seite Israels. Ich rufe aber auch alle Menschen in Berlin zur Besonnenheit und für ein friedliches Miteinander auf."

