Deutsche Bahn: Keine Regionalbahnen zwischen Berlin und Königs Wusterhausen

Berlin/ Königs Wusterhausen. Pendler zwischen Berlin und Königs Wusterhausen müssen in der kommende Woche auf das Auto umsteigen. Denn ab Montag fahren keine Regionalzüge der Linien RE2 und RE7 zwischen den beiden Städten. Der Grund dafür sind Dacharbeiten am Ostbahnhof in Berlin. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag der dpa mit.

Bahnverkehr bis zum 14. August unterbrochen

Entsprechende Züge aus Cottbus oder Senftenberg enden in dem Zeitraum in Königs Wusterhausen und fahren nicht weiter nach Berlin. Nach Angaben der Deutschen Bahn dauern die Bauarbeiten bis zum 14. August an.