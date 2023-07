Beschäftigte freier Träger streiken gegen Ungleichbehandlung in Berlin

Verdi will für 100.000 Menschen, die in Kitas, Beratung und Sozialdiensten arbeiten, gleiche Bedingungen wie im Öffentlichen Dienst.

Verdi will für 100.000 Menschen, die in Kitas, Beratung und Sozialdiensten arbeiten, gleiche Bedingungen wie im Öffentlichen Dienst. (Archivbild)

Berlin. Peggy Reimann mag ihren Job. Die Erzieherin kümmert sich in einer Kita der Volkssolidarität mit drei Kolleginnen um 30 Kinder in einer Gruppe. Was der 51-Jährigen neben dem Personalmangel nicht gefällt, ist ihre Bezahlung. 2200 Euro habe sie netto pro Monat, da seien Extras wie Kino mit den Kindern nur sehr selten drin, sie hat Angst vor Altersarmut. Brutto bekommt sie 600 Euro weniger als Kolleginnen in städtischen Kitas. „Ich mache die gleiche Arbeit, manchmal noch mehr“, sagt die 51 Jahre alte alleinerziehende Mutter zweier Kinder: „Das ist einfach nicht fair.“

Die Gewerkschaft Verdi schickt sich an, die seit Jahren bestehende Ungleichbehandlung zwischen den Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes und den Freien Trägern, die in Kitas, Beratungsstellen, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen und allen möglichen anderen sozialen Diensten zu beenden. Die 100.000 Menschen, die bei der Arbeiterwohlfahrt, der Volkssolidarität, dem Union-Hilfswerk und anderen Trägern arbeiten, verdienen deutlich weniger.

Berlin: Inflation und hohe Mieten bringen Beschäftige in Bedrängnis

Verdi führt aktuell zwei Tarifverhandlungen für 6000 Beschäftigte: Für die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit 2000 Beschäftigten, die unter anderem 51 Kitas betreibt, und für eine neu gegründete Tarifgemeinschaft der Parität, die elf der 800 Mitgliedsunternehmen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes vereint. „Die Tarifrunden haben Signalwirkung für alle anderen“, sagte Jana Seppelt, Landesfachbereichsleiterin von Verdi.

Die Inflation und die hohen Mieten bringe die Kolleginnen und Kollegen in Bedrängnis, berichtete die Gewerkschafterin. Zuletzt habe es spürbare Reallohnverluste gegeben. Darum fordert Verdi bei der AWO ein Gehaltsplus von 13,5 Prozent, mindestens aber 550 Euro. Diese Forderung haben 61 Prozent der AWO-Beschäftigten unterschrieben. Der Arbeitskampf ist sehr konkret, nachdem die Arbeitgeber den Verhandlungstisch ohne konkretes Angebot verlassen haben. Für Mittwoch kommender Woche sind die Belegschaften zum Warnstreik aufgerufen.

Man könne derzeit keine festen Zusagen machen, ohne eine Refinanzierungszusage des Senats, der die Leistungen der AWO und der anderen Träger bezahle, so AWO-Sprecher Markus Galle. Diese kann es aber ohne ein Ergebnis der Haushaltsberatungen im Landesparlament nicht geben.Verdi-Verhandlungsführer Ivo Garbe versteht diese Haltung nicht. Es wäre sinnvoller, wenn sich die Arbeitgeber mit den Gewerkschaften einigten um dann gemeinsam Druck auf den Senat auszuüben.

Berliner Senat soll Träger finanzieren

Bei der Parität geht es darum, einen Branchentarifvertrag für die freien Träger zu erreichen. „Das muss auf Basis des Tarifvertrages der Länder sein“, sagte Verdi-Frau Seppelt: „Wir sehen nicht ein, dass in Daseiensvorsorge mit zweierlei Maß gemessen wird.“ Sie erwarte vom Senat, die Finanzierung der Träger auf Basis des TVL sicherzustellen. „Sonst droht in Berlin der soziale Kollaps“, warnte Seppelt.

Anne Speck, Migrationsberaterin bei der AWO, ist nicht sicher, ob sie ihren Job noch lange machen kann. Sie schläft im Wohnzimmer, weil sie sich kein eigenes Zimmer leisten könne, auch sie befürchtet, im Alter mit einer Mini-Rente dazustehen. Die 36-Jährige alleinerziehende Mutter unterstützt Zuwanderer, sich im deutschen Behördendschungel zurecht zu finden. Sie berät auf Englisch und Französisch. „Es gibt ein krasses Behördenversagen“, berichtete Speck: „Wir übernehmen staatliche Aufgaben, um Leuten zu ihrem Recht zu verhelfen.“ Denn es gebe kaum Termine bei der Ausländerbehörde. Ihre Tätigkeit sei wichtig gegen den Fachkräftemangel, so die Beraterin. Neulich habe sie einem Chilenen geholfen, sein Work and Travel-Visum in ein Fachkräfteeinwanderungsvisum zu ändern, damit er dauerhaft in Deutschland arbeiten kann. Bei einem Peruaner habe das nicht geklappt, er sei zurückgegangen. Und ein Argentinier, dessen Verfahren sich hinzog, sei nach Schweden gezogen und arbeite jetzt dort.

„Wir wollen für Erhalt unserer Träger kämpfen.“

Arne Bäcker verdient als Betreuer psychisch kranker Menschen beim Unionhilfswerk 300 Euro weniger als er im öffentlichen Dienst hätte. Einfach in den Landesdienst zu wechseln, wo Sozialarbeiter wie er dringend gesucht werden, ist für den 44-Jährigen keine Option. „Es würde am Grundproblem nichts ändern, wenn wir alle in den Öffentlichen Dienst wandern“, sagte Bäcker: „Wir wollen für Erhalt unserer Träger kämpfen.“

Der Horterzieher Sebastian Werner von der AWO Spandau, erzählt, dass nebenan in der landeseigenen Kita die Leute 600 Euro mehr verdienten als er. „Darunter leidet die Motivation“, so der Erzieher: „Wir sollten so viel verdienen wie die Öffentlichen.“

