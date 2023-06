Beim Date ausgeraubt: Polizei bittet bei Suche um Hilfe

Berlin. Drei Männer haben in Marienfelde einen 27-Jährigen beraubt und verletzt. Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem der Verdächtigen. Die Tat ereignete sich am vergangenen Sonnabend gegen 0.20 Uhr an der Marienfelder Allee.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 18-26 Jahre alt

ca. 175 bis 180 cm groß

schlanke Statur

blonde, zurück gegelte Haare

bekleidet mit hellblauer, glänzenden Daunenjacke

Nach Angaben des Opfers hatte er sich über eine Dating-App mit einem der Männer verabredet. Am vereinbarten Treffpunkt erschienen jedoch nach seinen Angaben drei Männer und forderten Geld. Als der 27-Jährige erwiderte, er habe keines, sollen die drei Männer auf ihn eingeschlagen und eingetreten und seinen Rucksack entwendet haben. Anschließend sollen die Angreifer mit ihrer Beute zu Fuß geflüchtet sein. Richtung ist unbekannt.

Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen mit Gesichts- und Armverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 unter der Rufnummer (030) 4664 – 473112 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.