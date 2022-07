Berlin-Neukölln: Mann an der Hasenheide niedergestochen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 3. Juli 2022.

An der Hasenheide in Neukölln wurde ein Mann niedergestochen.

Gegenüber der Hasenheide in Neukölln wurde in der Nacht zu Sonntag ein Mann überfallen, ausgeraubt und in den Bauch gestochen. Der Mann brach zwischen geparkten Autos zusammen. Dort wurde er von Ersthelfern versorgt, unter anderem von alarmierten Polizisten, bis Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr eintrafen, wie unser Polizeireporter berichtet. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Neukölln: Auseinandersetzung an Döner-Imbiss - Mann schwer verletzt

Nach der Auseinandersetzung an der Sonnenallee führt ein Polizist zwei junge Männer ab.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 22.50 Uhr an der Sonnenallee in Neukölln zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein Mann mehrere Stichverletzungen erlitt. Der Verletzte wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert. Es kam zu mehreren Festnehmen, da nicht auszuschließen war, wer an der Tat beteiligt war. Ein Fachkommissariat ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung.

Ahrensfelde: Autofahrerin fährt gegen Baum und stirbt

Eine Autofahrerin ist in Ahrensfelde (Barnim) tödlich verunglückt. Wie das Lagezentrum der Polizei in Potsdam mitteilte, war die Frau am Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum gefahren. Sie starb noch am Unfallort.