Verena Pausder hat das Unternehmertum im Blut

Verena Pauser hat in Berlin 2012 Fox & Sheep gegründet. Mittlerweile ist das Unternehmen einer der erfolgreichsten App-Anbieter für Kinder in Deutschland und kann über 40 Millionen Downloads der eigenen Apps verzeichnen. Obwohl sie mittlerweile ihre Anteile verkauft hat, sind die Produkte des Berliner Start-ups weithin auf ihrem Smartphone installiert. „Meine kleine Tochter ist großer Fan von ,Schlaf gut’ und ,Kleiner Fuchs’“, erzählt die Unternehmerin..

Verena Pausder ist mit vielen guten Ratschlägen aufgewachsen. „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden“, ist so ein Spruch, der sich bei ihr verfangen hat. Pausder wird in Hamburg als Tochter des Unternehmerpaars Cornelia und Rudolf Delius geboren, wächst aber in Bielefeld auf. Heute lebt sie mit ihrem zweiten Ehemann Philipp und vier Kindern in Berlin. Pausder ist Unternehmerin, Investorin und Autorin. Sie hat sich vorgenommen, nicht zu viel zu hadern. „Ich bin optimistisch und ein positiver Mensch“, sagt sie über sich selbst.

Mit 25 aber kommen Selbstzweifel. Einige Hunderttausend Euro hat Pausder mit einer Geschäftspartnerin von Investoren eingeworben. Zuvor hatte Verena Pausder ihren Job beim Dax-Unternehmen MunichRe gekündigt. Nun will sie eine Salatbarkette aufbauen, sucht dafür Immobilien in Innenstadtlage. Doch die Konkurrenz um die Flächen ist dank Kamps, Nordsee & Co. groß. Das neue Unternehmen hat es schwer, irgendwann geht das Geld aus. „Da hatte ich das Gefühl: Alle machen Karriere und ich setze eine Salatbar in den Sand“, sagt sie heute. Später klappt es dann doch mit einem eigenen Unternehmen. Heute ist es ihr auch ein Anliegen, diese Erfahrungen an junge Gründer weiterzugeben.

1979: Verena Pausder auf dem Arm ihres Onkels Johannes Rau. Mit dem damaligen SPD-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und späteren Bundespräsidenten habe sie stets ein sehr gutes Verhältnis gehabt. „Da war eine große Nähe“, erzählt Verena Pausder. Trotz seines vollen Terminkalenders sei er oft zu Familienfeiern nach Bielefeld gekommen. Später habe er auch gerne mal zu Empfängen ins Schloss Bellevue eingeladen. Mit den Rechten und Pflichten eines deutschen Staatsoberhauptes kannte man sich in der Familie bereits gut aus: Pausders Urgroßvater ist der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann (SPD).

Verena mit ihrer zweieinhalb Jahre jüngeren Schwester Viktoria (r.). Beide sind schon als Kind unzertrennlich. „Wir lachen noch heute viel miteinander und sind auch heute noch unsere engsten Vertrauten“, sagt Verena Pausder. Während Verena mit ihrem Mann und vier Kindern in Berlin lebt, ist Viktoria mit ihrer Familie inzwischen in München zuhause.

Die Aufnahme zeigt Verena Pausder mit ihrem Vater Rudolf Delius in Frankreich. Beim Campen in Frankreich an einem See, 1981. Als Verena auf die Welt kommt, ist Vater Rudolf 26 Jahre alt. „Ich habe es geliebt, so junge Eltern zu haben. die jeden Quatsch mitgemacht haben“, erinnert sie sich. Beim Campingurlaub an einem See wurden da auch schon mal im Freien Zähne geputzt. Mit der Familie ist Verena Pausder viel unterwegs: Skifahren, Urlaube auf Juist und Spiekeroog, Segeln in Holland.

Mit ihrem Vater Rudolf Delius in einer Produktionsstätte des Familienunternehmens Delius in Jöllenbeck bei Bielefeld. Die Textilgruppe existiert seit 1722 und wurde über neun Generationen lang von Familienmitgliedern geführt. Als Spezialist für technische Gewebe stellt die Firma mit gut 250 Mitarbeitern unter anderem Airbags, Feuerschutzstoffe und sogar schusssichere Westen her. Vater Rudolf war noch bis vor drei Jahren Geschäftsführer, mittlerweile aber hat die Familie das operative Geschäft an einen externen Manager übergeben. Verena Pausder selbst ist Mit-Gesellschafterin von Delius und sitzt im Beirat

Verena Pausder und ihr Ehemann Philipp 2019 beim Finale der von ihnen ins Leben gerufenen Initiative Start-up Teens. „Wir haben die gemeinnützige Organisation mitgegründet, weil wir das Gefühl haben, dass zu wenig Jugendliche zu Unternehmern und Gründern werden“, sagt Pausder. Die Start-up-Szene sei selbst in der Verantwortung für Nachwuchs zu sorgen. Auch Ehemann Philipp ist Unternehmer und hat den Heiztechnikspezialisten Thermondo gegründet.

