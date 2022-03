Bund hilft Berlin bei der Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge

Seit Sonntag bringen Busse Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ohne festes Ziel in Deutschland vom Berliner Hauptbahnhof in andere Bundesländer.

Berlin bekommt bei der Aufnahme und Verteilung der Flüchtlinge eine erste Hilfe vom Bund. Seit Sonntag werden auf Entscheidung des Bundesinnenministeriums Geflüchtete aus der Ukraine, die kein festes Ziel in Deutschland haben, direkt vom Berliner Hauptbahnhof mit Bussen der Deutschen Bahn in andere Bundesländer gebracht. Das Angebot sei freiwillig, es erfolge keine Registrierung, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales informiert. „Wir bekommen jetzt die erste Unterstützung des Bundes, die wir mehreren Tage gefordert haben, weil klar war, dass Berlin diese Aufgabe nicht weiter alleine bewältigen kann“, sagte Stefan Strauß, Sprecher der Sozialverwaltung.

Erwartet werde, dass „die immer wieder kritische Situation sowohl am Ankunftszentrum als auch im Hauptbahnhof durch die gesteuerte Verteilung besser wird“. Ukrainer, die mit Bussen ab dem Europaplatz vor dem Bahnhof in andere Bundesländer fahren, sollen dort vor allem in Ankunftszentren und Aufnahmeeinrichtungen untergebracht und dann registriert werden. Ein Bus brachte am Sonntag beispielsweise Geflüchtete nach Mönchengladbach.

Wie am Freitag haben auch am Sonnabend nach Angaben der Senatsverwaltung mehr als 11.000 Kriegsflüchtlinge Berlin erreicht. 720 von ihnen seien in der Stadt untergebracht worden. Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte am Sonntag im „Morgenmagazin“ des ZDF angesichts der Zahlen noch mal eine bundesweite Organisation und Verteilung der Geflüchteten gefordert. Auf Instagram schrieb sie nach einem Besuch des Ankunftszentrums in Reinickendorf, am Montag solle endlich Unterstützung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge kommen. Ein zusätzliches Ankunftszentrum solle in der kommenden Woche an den Start gehen.

Die Hilfsbereitschaft in Berlin ist immer noch groß.

Foto: Katrin Lange

Sonderzüge der Bahn sollen auch am Montag fahren

Der Hauptbahnhof ist der zentrale Punkt, an dem die Ukrainerinnen und Ukrainer die Stadt erreichen. Die Deutsche Bahn hat nach Auskunft eines Sprechers auch am Sonntag sechs zusätzliche Sonderzüge zwischen Frankfurt (Oder) und Berlin eingesetzt, planmäßig sollen diese ebenfalls am Montag fahren. Wie ein Sicherheitsbeauftragter der Bahn am Sonntag sagte, seien die Züge immer gut besetzt. In einer Bahn, den er begleitet hat, seien 800 Personen mitgefahren.

Am Sonntagmorgen, 8 Uhr, wurde mit dem Aufbau des Zeltes begonnen.

Foto: Katrin Lange

Wie lange es das Angebot darüber hinaus noch geben soll, konnte der Sprecher nicht sagen, ebenso wenig, ob es künftig auch Sonderzüge in andere Regionen Deutschlands geben soll. „Es ist alles im Fluss“, so der Bahnsprecher. Einem Sprecher des Bundesinnenministeriums zufolge soll es aber Entlastung geben: Mit dem Verkehrsministerium und weiteren zuständigen Behörden habe man es ermöglicht, „dass ab Frankfurt (Oder) Busse in andere Bundesländer fahren, damit weniger Menschen in Berlin ankommen“.

Am Sonntagmorgen ist auf dem Washingtonplatz vor dem Bahnhof der Aufbau des großen Ankunftszeltes gestartet, in dem künftig Geflüchtete aufgenommen und versorgt werden. Im Laufe eines Tages sollen es bis zu 1000 Menschen sein, die dort betreut werden können. Die Ankunftszentrale wird 30 Meter lang und 20 Meter breit und soll auch Toiletten und medizinische Hilfe bieten.

Noch im Laufe des Tages sollte das Zelt fertig werden, mitsamt Beleuchtung, Heizung und Mobiliar, berichtete Axel Hofmann, Aufbauleiter und Mitarbeiter bei dem Messe- und Veranstaltungsbüro r2m. Geplant sei, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag der Umzug der Ankunfts- und Spendenzentrale aus dem Hauptbahnhof in das Zelt erfolgt, damit der Betrieb am Dienstag planmäßig starten kann. Die Arbeiter werden zwar nicht die ganze Nacht, aber doch länger als gewöhnlich arbeiten. „Wir haben eine Notlage, da gelten die normalen Arbeitszeiten nicht“, sagte Hofmann.

Am Stand der Deutschen Bahn werden kostenlose Fahrkarten ausgegeben.

Foto: Katrin Lange

Auf dem Bahnhof waren am Sonntag zahlreiche Einsatzkräfte der Bundespolizei unterwegs. Wie viele genau vor Ort sind, könne er aus einsatztaktischen Gründen nicht sagen, erklärt Jens Schobranski von der Bundespolizeidirektion Berlin. Wenn viele Personen ankommen, könnte es beim Gedränge zu gefährlichen Situationen kommen. Aufgabe der Bundespolizei sei es dann, die Sicherheit zu gewährleisten, so Schobranski.

Auch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) haben in der Nacht zu Sonntag wieder zahlreiche Menschen Berlin erreicht. Nach Auskunft des Malteser Hilfsdienstes seien, wie in der Nacht zuvor, etwa 250 Flüchtlinge in 13 Bussen angekommen. „Viele konnten dank der Ehrenamtlichen vor Ort in Privatunterkünfte vermittelt werden“, sagte Sprecherin Charlotte Rybak. Dazu gehöre eine 95-Jährige, die mit ihrer mehr als 60-jährigen Tochter aus Charkow angekommen sei. Die betagte Dame habe große Schmerzen gehabt und könne kaum noch laufen. Für sie sei eine private barrierefreie Unterkunft gefunden worden.

Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) betonte am Sonntag die Dimension der Flüchtlingssituation. „Wir stehen am Anfang der größten Fluchtbewegung in Europa nach dem 2. Weltkrieg. Alles, was wir bisher erlebt haben, ist nur die Spitze des Eisbergs“, schrieb sie auf Facebook. Zugleich forderte sie eine verantwortungsbewusste Kommunikation. „Wir haben auch erlebt, dass falsche Informationen in den sozialen Medien Chaos beförderten und damit die gute Versorgung der Flüchtenden erschwert wurde“, so Kipping. So hatte es am Sonnabend Falschmeldungen gegeben, alle privat untergekommen Geflüchteten müssten ins Ankunftszentrum kommen, um sich registrieren zu lassen. Geplant ist stattdessen, ab kommender Woche online Termine dafür zu vergeben.