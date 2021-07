Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin will nicht gegen SPD-Ausschluss klagen

Berlin. Der Buchautor und frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin verzichtet darauf, gegen seinen Parteiausschluss vor ein ordentliches Gericht zu ziehen. Vor einem Jahr hatte das Bundesschiedsgericht der SPD die Mitgliedschaft entzogen.

Zwar halte er seinen Ausschluss für „willkürlich, unsinnig und schwachsinnig“, sagte Sarrazin am Mittwoch in Berlin, wo er im Kempinski-Hotel am Kurfürstendamm sein neues Buch vorstellte.

Er sei mit 28 Jahren in die SPD eingetreten wegen der Politik Willy Brandts und der modernen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Mit seinen Grundüberzeugungen und Werthaltungen, die sich seit 1973 nicht verändert hätten, habe er auf dem konservativen Flügel der SPD lange Zeit „wunderbar existieren können“.

Nach seinem Ausschluss habe er sich aber gefragt, ob er heute mit 28 in diese Partei eintreten würde. Die Antwort sei nein. Deshalb werde er auch nicht gegen den Parteiausschluss klagen.

Süffisant stellte der Ex-Senator, der zwischen 2002 und 2009 Berlins Finanzen saniert hatte, den geringen Einfluss fest, den sein Rauswurf auf die Wahrnehmung der SPD gehabt habe. Beim Ausschluss habe die SPD in den Umfragen bei 16 Prozent gelegen, heute sei das noch genauso. „Mein Ausschluss hat die SPD nicht weiter beflügelt.“