Elisabeth Herrmann ist heute eine erfolgreiche Krimiautorin und lebt ihre Berufung mit voller Leidenschaft.

Vielen gilt Elisabeth Herrmann als beste deutsche Krimiautorin. Man kennt sie als erfolgsver- wöhnte Schriftstellerin, deren vielfach ausgezeichnete Romane auf Bestseller-Listen abonniert zu sein scheinen. Der Durchbruch gelang ihr 2005 mit „Das Kindermädchen“, dem ersten Fall für den Berliner Anwalt Joachim Vernau. Bienenfleißig und mit großem Talent veröffentlicht sie seitdem in schöner Regelmäßigkeit Krimis. Ursprünglich als Journalistin tätig, war der Wechsel zum Schriftstellerberuf für sie alles andere als einfach. Die Einsamkeit des Schreibens ohne Kollegen hat ihr zu schaffen gemacht: „Ich habe lange gebraucht, mir ein Umfeld aufzubauen, von dem ich weiß, es ist da, wenn ich es brauche.“ Mittlerweile aber lebt Elisabeth Herrmann ihre Berufung zur Krimi- Autorin längst mit voller Leidenschaft. Nachdem nun auch ihre Tochter vergangenes Jahr ausgezogen ist, hieß es für sie endlich: raus aus der Besenkammer. Und sie konnte sich in der Schmargendorfer Wohnung endlich ein Arbeitszimmer einrichten. Was Elisabeth Herrmann allerdings nach wie vor verwundert, ist jedoch die Wahrnehmung ihres Berufes: „Dass Schreiben harte Arbeit ist, glauben die wenigsten. Ich habe das Gefühl, viele denken, Bücher fallen einem wie Ziegelsteine auf den Kopf.“

Das Foto zeigt Elisabeth Herrmann mit ihrer Mutter Loni. Noch heute schwärmt die Autorin von ihrer glücklichen Kindheit. 1959 als zweites von vier Kindern in Marburg geboren, zog die Familie zunächst viel um. Vater Friedrich war Ingenieur, nahm diverse Angebote wahr. Aufgewachsen ist die Schriftstellerin letztlich in der Nähe von Frankfurt, wo die Familie in Altenstadt ein Haus gebaut hat. „Wir haben alle mitgeholfen“, verrät Elisabeth Herrmann. Mit 21 Jahren ging sie nach Frankfurt und machte Abitur, bevor sie 1984 nach Berlin zog.

Foto: Privat

Der Mann mit dem Mikrofon ist Schlagerstar Roger Whittaker. Interviewt von der zeitgeistig mit Dauerwelle und breiten Schulterpolstern gestylten jungen Elisabeth Herrmann. 1986 begann sie, als Lokalreporterin fürs Radio zu arbeiten. Beim Sender Hundert,6 moderierte sie die Sendung „Vis-à-vis“. Berichtete über das Neuste auf den Berliner Theater-, Opern- und Konzertbühnen. 25 Jahre lang war sie Rundfunk- und Fernsehjournalistin. Unter anderem beim SFB, RBB und für Sat1.

Foto: Privat

Auf der Frankfurter Buchmesse 2019 hat Elisabeth Herrmann den Philosophen, Bestsellerautor und Moderator Richard David Precht getroffen. „Wir hatten ein nettes Gespräch und er hat mir sein Buch geschenkt“, erinnert sich die Schriftstellerin. Arbeitet sie sonst allein, trifft sie auf den Buchmessen Journalisten, Kollegen und natürlich ihre Leser. Im lauten Trubel dort seien Lesungen zwar anstrengend, aber dennoch schwärmt sie: „Ich liebe diese Kontakte auf den Messen.“

Foto: Privat

„Auf dem Münchner Filmfest habe ich ein bisschen in die Filmwelt reingeschnuppert“, so Elisabeth Herrmann, die schon für die Verfilmung ihres ersten Krimis das Drehbuch schrieb. Seither arbeitet sie auch als Drehbuchautorin. Aktuell für den WDR. „Es geht um eine aufwendige Serie über Wernher von Braun. Drehbeginn ist 2022.“ Die Herausforderung: Geschichte fesselnd erzählen. Raketenpionier von Braun arbeitete schließlich für die Nazis, bevor er zur Nasa ging.

Foto: Privat

Gut eingemummelt mit Tochter Shirin 2017 auf einer Kreuzfahrt in arktischen Gefilden. Elisabeth Herrmann wird immer wieder zu Lesungen auf Kreuzfahrten eingeladen. „Wir hatten die Auswahl zwischen Karibik, Singapur und Grönland. Und haben uns für letzteres entschieden, weil man da nicht so einfach hinkommt. Es war traumhaft. Eisberge zum Greifen nahe.“ Trotz solch verlockender Extras, eifert Shirin ihrer Mutter nicht beruflich nach. Die 23-Jährige studiert Jura.

Foto: Privat

Gipfeltreffen deutscher Krimiautoren mit Sebastian Ani, Dora Heldt, Sebastian Fitzek und Moderator Michael Sahr beim Lese-Talk „Das blaue Sofa“ 2016 auf der Leipziger Buchmesse. Mit Sebastian Fitzek sitzt Elisabeth Herrmann zudem in der Jury des von ihm gestifteten Viktor-Crime-Awards, der zweijährig an eine neue Stimme der Kriminalliteratur vergeben wird. Für die Autorin eine Herzensangelegenheit: „Der Preis ist für die Kollegen, denen wir den Durchbruch wünschen.“

Foto: Privat