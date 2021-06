Falls ein Adjektiv zum Hauptwort geworden ist

Ich habe früher schon einmal meine Grundschullehrerin erwähnt, die, als wir alle Kleinbuchstaben behandelt hatten, die Notwendigkeit der Großbuchstaben kindgerecht erklärte: „Alles, was ihr anfassen könnt, müsst ihr großschreiben!“ Haus, Katze, Tisch, Wand oder Tür können wir anfassen. Diese Wörter werden also mit großem Anfangsbuchstaben ge-schrieben. Den Hund des Nachbarn können wir nicht anfassen, schreiben ihn aber trotzdem groß. Es handelt sich um Namenwörter, Hauptwörter, fachsprachlich um Substantive bzw. um Nomen, wie man den Kleinen heutzutage schon beibringt, bevor sie die Schultüte leergefuttert haben. So weit, so klar, um nicht zu sagen: „friede, freude, Eierkuchen!“ Den Eierkuchen kann man anfassen und schreibt man groß, „friede“ und „freude“ kann man nicht anfassen und schreibt man demnach klein, so dachten wir.

Auweia! Hier stimmt etwas nicht! Nun bekam die Lehrerin die undankbare Aufgabe, ihren Schülern klarzumachen, dass das mit dem Anfassen so eine Sache ist. Falls wir uns wieder unter die Erwachsenen begeben, können wir die Substantive grammatisch korrekt unterteilen in Konkreta (Hauptwörter, die etwas Gegenständliches benennen) und in Abstrakta (Hauptwörter, die etwas nicht Gegenständliches bezeichnen).

Schreibt man alle anderen Wörter also klein? Mitnichten! Namen, Eigennamen, Titel, den Beginn eines Satzes (meistens, aber nicht immer) und der wörtlichen Rede sowie die Höflichkeitsanrede in der 3. Person Plural („Sie, Ihre“) schreibt man ebenfalls groß. Wie steht es jedoch um die Adjektive und Adverbien? Können wir die wenigstens in das Fach der Kleinschreibung legen? Doch auch das erweist sich als ziemlich vertrackt. Ein Adjektiv wie „gut“ oder „böse“ ist auf Deutsch ein Eigenschaftswort und weist dem zugehörigen Substantiv eine bestimmte Eigenschaft zu. Ob es sich um eine „gute“ Tat oder um eine „böse“ Tat handelt, bedeutet einen erheblichen Unterschied. Die Wortart „Adjektive“ wird kleingeschrieben.

Nun lesen wir aber: „Das Gute“ oder „das Böse“ einer Tat liegt häufig dicht beieinander. Was ist hier passiert? Wo kommen plötzlich die Großbuchstaben her? Die Erklärung: Diese angeblichen Adjektive sind gar keine Adjektive mehr! Sie sind in der Rangordnung der Grammatik befördert worden, haben die Wortart gewechselt und kommen nun als Substantive daher – und Substantive schreibt man bekanntlich groß. Dieser Vorgang heißt „Substantivierung“ (zum Hauptwort machen).

Eine gute Merkhilfe stellt dabei das Auftauchen eines Artikelwortes dar: „das“ Reine, „das“ Schöne, „das“ Folgende. Diese Formen gelten auch für Verben und Partizipien: „das“ Laufen, „das“ Singen, „das“ Geschriebene, „das“ Gesagte. Fügungen mit Präposition (Verhältniswort) und (teils verschmolzenem) Artikel vor dem Adjektiv sind ebenfalls zwin-gend großzuschreiben: „aufs [auf das] Ganze“ gehen, „im [in dem] Nachhinein“, „aus dem Vollen“ schöpfen, „ums [um das] Beste“. Bei dieser Gelegenheit: Diese Verschmelzungen aus Artikel und Präposition gelten als ein Wort! Ein häufiger, aber schlimmer Fehler ist es, einen Apostroph zu setzen. Wenn Sie irgendwo ein „für’s“ entdecken sollten, beschweren Sie sich!

Manche Kombinationen aus Präposition und gebeugtem Adjektiv kom-men ohne Artikel aus. In diesem Fall bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie eine Substantivierung unterstellen, ob Sie also groß- oder kleinschreiben: „von neuem“ ist ebenso richtig wie „von Neuem“. Der Duden empfiehlt allerdings die Großschreibung: „vor Kurzem“, „seit Langem“, „von Weitem“. Übrigens gibt es auch den umgekehrten Weg, bei dem Substantive zu Präpositionen abgestuft und dann kleingeschrieben werden. So etwas nennt man Desubstantivierung. Aus „mit der Kraft meines Amtes“ wird „kraft“ meines Amtes, aus „in der Zeit meines Lebens“ „zeit“ meines Lebens.

