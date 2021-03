Am Montag haben die Pflanzencenter in Brandenburg erstmals wieder geöffnet. In Berlin müssen sie noch geschlossen bleiben.

Es wird wohl zu Einkaufstourismus für Frühblüher und Balkonpflanzen kommen. In vielen Bundesländern können die Menschen wieder selbst im Gartencenter einkaufen - in Berlin noch nicht.

Corona-Pandemie Gartencenter in Brandenburg geöffnet - So lief der erste Tag

Blau, Rot, Gelb, Orange – bunt sieht es bereits im Einkaufswagen von Klaus und Rotraud Sprenger aus. Endlich wieder Farben, sagt das Ehepaar aus Berlin. Als sie hörten, dass die Gartencenter in Brandenburg aufmachen, war der Ausflug am Montagmorgen schnell geplant.

„Wir wollten extra früh losfahren, um noch vor dem großen Andrang da zu sein“, sagt Klaus Sprenger. Und außerdem habe seine Frau am Mittag einen Friseurtermin. 20 Stiefmütterchen hat sich das Ehepaar aus Lichterfelde im Gartenbau-Center in Teltow ausgesucht. Die sollen gleich auf dem Balkon gepflanzt werden.

„Brandenburg und Berlin hätten sich einigen müssen“

An der Ruhlsdorfer Chaussee biegt an diesem Morgen ein Auto nach dem anderen zum Pflanzencenter „Teltower Gartenbau“ ein. Der Parkplatz ist gut gefüllt, die ersten Kunden schieben bereits volle Einkaufswagen heraus. Janina Stommel, die im Büro des Gartencenters arbeitet, ist die Freude darüber, dass es endlich wieder losgeht, anzumerken. Zumindest im Laden in Teltow. Die Filiale in Berlin-Rudow muss noch geschlossen bleiben.

Denn seit Montag dürfen nur im Land Brandenburg die Blumenläden und Gärtenmärkte im Zuge der Corona-Lockerungen wieder öffnen. In Berlin gilt diese Regelung nicht. Als „komisch und widersprüchlich“ bezeichnet der Lichterfelder Klaus Sprenger diese Vorgehensweise. „Brandenburg und Berlin hätten sich einigen müssen“ – das ist seine Meinung.

Klaus und Rotraud Sprenger sind am Montag extra von Lichterfelde nach Teltow gefahren, um Balkonpflanzen zu kaufen.

Foto: Maurizio Gambarini/FFS

Auf den Verkaufsflächen im „Teltower Gartenbau“ verteilen sich Stielprimeln, Hyazinthen, Hornveilchen, Narzissen und Stiefmütterchen in allen Farben, dazu auch Schnittblumen und Säcke mit Erde. „Wir haben jetzt einiges wieder aufzuholen“, sagt Kauffrau Janina Stommel mit Blick auf die verlorenen Wochen.

Das Gartencenter hatte komplett geschlossen, die Winterware, wie Adventsgestecke und Grababdeckungen, mussten entsorgt werden. „Wir haben so viel bestellt, wie in einen Lkw reinpasste und alles neu bestückt und“, sagt die junge Frau.

Jetzt verfüge der Laden wieder über eine Grundausstattung, „über alles, was im Frühjahr gepflanzt wird“. Nach und nach soll die weitere Saisonware dazukommen.

Ein bisschen Farbe auf die Terrasse

Wäre das Wetter am vergangenen Wochenende nicht so schön gewesen, wären sie noch gar nicht auf die Idee gekommen zu pflanzen, sagt das Lichterfelder Ehepaar Sprenger. Auch Heidi Dubois ist aus Zehlendorf herübergekommen, um Primeln für den Vorgarten und zwei Amaryllis für das Wohnzimmer zu holen. Sie ist Stammkundin im „Teltower Gartenbau“ und hat auch gleich den ersten Tag genutzt. „Hier bekomme ich sehr gute Ware“, sagt die Seniorin.

Nur einige hundert Meter entfernt packt Christina Glatz ihr Auto vor „Pflanzen Kölle“ voll. Sie habe sehnsüchtig auf die Öffnung gewartet, erzählt die Teltowerin. Die 57-Jährige hat es nicht bereut, so früh da zu sein. Bereits am ersten Tag gebe es eine sehr gute Auswahl, lobt Christina Glatz.

Bei ihr im Garten blühe noch nichts, endlich solle ein bisschen Farbe auf die Terrasse kommen. Stiefmütterchen, Narzissen und Primeln in Lila, Rosé, Gelb und Weiß hat sie sich ausgesucht. Die kleinen Töpfe will sie draußen vor dem Wohnzimmer auf der Terrasse auspflanzen. „So kann ich sie immer von drinnen sehen“, sagt Christina Glatz. An die Vögel hat sie auch gedacht: Meisen, Spatzen und Rotkehlchen bekommen ein neues Vogelhäuschen.

Einkauf im Gartencenter zwei Tage vorher geplant

Schon zwei Tage zuvor hatten Sarah und Marcel Goldhahn ihren Pflanzeneinkauf geplant. „Wir haben diese Woche Urlaub und haben uns gedacht, dass wir gleich am Vormittag herkommen, wenn die anderen arbeiten müssen“, sagt Marcel Goldhahn.

Schon zwei Tage zuvor hatten Sarah und Marcel Goldhahn ihren Pflanzeneinkauf geplant.

Foto: Maurizio Gambarini/FFS

Die junge Familie ist mit Sohn Lenny gerade in ein neues Häuschen in Michendorf gezogen. Da fehle noch einiges auf den Außenanlagen, sagt Sarah Goldhahn. Auf ihrem Wagen hat sie eine hängende Kätzchenweide, Blaubeer-Pflanzen, Basilikum für die Küche und natürlich Primeln in allen Farben. 20 Minuten dauert die Fahrt bis nach Michendorf zurück, dann wird noch einmal gefrühstückt und gepflanzt.