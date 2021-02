Tag der offenen Ateliers, Werkstätten und Galerien im Sommer

Berlin. Noch dominiert Corona den Alltag, doch am Sonntag, 13. Juni, soll in Marzahn-Hellersdorf von 10 bis 18 Uhr wieder der Tag der offenen Ateliers, Werkstätten und Galerien – „Kunst: offen!“ stattfinden. Der Fachbereich Kultur ruft alle Künstler im Bezirk dazu auf, ihre Ateliers und Werkstätten für interessierte Besucher zu öffnen. Die pandemiebedingten Vorsichtsmaßnahmen werden bei denen Plänen für den Tag berücksichtigt.

Künstler, die teilnehmen wollen, können bis Donnerstag, 1. April, eine E-Mail an kunst.offen@web.de schicken. In die E-Mail sollten sie ihre Anschrift, die Verkehrsverbindung und die Öffnungszeiten ihres Ateliers schreiben. In einer kleinen Ankündigung (etwa 350 Zeichen) mit Foto sollten sie erklären, was die Besucher in ihrem Atelier erwartet. Ab Mitte April wird es dann auf der Website einen Auftritt zum Tag der offenen Ateliers, Werkstätten und Galerien geben.

Ein gedruckter Flyer und ein Plakat sind für Mai geplant. Es wird bei „Kunst: offen!“ kein Eintritt verlangt. Ansprechpartnerin für das Projekt ist Carolina Winkler, die unter Telefon: 030/9 02 93 41 32 zu erreichen ist.