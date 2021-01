Wieder brennen Fahrzeuge in Neukölln

Direkt vor der Eduard-Mörike-Grundschule in Neukölln brannten in der Nacht zwei Autos.

+++ Autos in Neukölln angezündet +++

Gegen 22.20 Uhr am Samstagabend wurden auf der Stuttgarter Straße in Neukölln, direkt vor der Eduard-Mörike-Grundschule, ein Kleintransporter und ein VW-Golf in Brand gesteckt. Die Brandsätze wurden jeweils auf dem rechten Vorderrad platziert. Seit mehreren Tagen brennen immer wieder Fahrzeuge im unmittelbaren Umkreis des Polizeiabschnitts 54.

Die Polizei war zuerst vor Ort, konnte jedoch selbst nichts mehr ausrichten. Auch die schnell eingetroffene Feuerwehr konnte ein Ausbrennen der Autos nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen laufen.

Ein Autofahrer geriet in Pankow ins Gleisbett der Tram.

Foto: Thomas Peise

+++ Autofahrer gerät in Straßenbahn-Trasse +++

Gegen 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen ist ein Autofahrer auf der Friedrich Engels Straße in Pankow von der Fahrbahn abgekommen und ins Gleisbett der Strßenbahn geraten. Die Feuerwehr und ein Abschleppwagen sorgten dafür, dass der Wagen wieder auf die Straße kam, verletzt wurde niemand.

Bei einer Kontrolle stellte die Polizei Drogen im Fahrzeug fest.

Foto: Thomas Peise

+++ Polizei schnappt Drogen-Kurier +++

Polizisten kontrollierten in der Nacht in der Boxhagener Strasse in Friedrichshain einen Pkw und stellten dabei Drogen im Fahrzeug fest. Der Fahrer wurde festgenommen und das Auto sichergestellt. Vermutlich handelt es sich dabei um ein sogenanntes Drogentaxi.