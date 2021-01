Köpenick: Baugrube voller Wasser - Polizei evakuiert 18 Wohnhäuser

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 31. Januar.

+++ Baugrube voller Wasser - Polizei evakuiert 18 Wohnhäuser +++

Anwohner in Köpenick haben am Sonntag ihr Wohnhaus verlassen müssen, nachdem eine angrenzende Baugrube mit Wasser vollgelaufen war. Am Gebäude in der Pohlestraße hätten sich Risse gebildet, Fenster hätten nicht mehr geöffnet werden können, sagte ein Polizeisprecher.

Wie viele Menschen davon betroffen waren, war zunächst unklar. Ein Statiker prüfe das Gebäude, auch weitere Nachbargebäude wurden kontrolliert, sagte der Sprecher. Bei Twitter meldete die Polizei, 18 Wohnhäuser mit rund 300 Wohnungen seien von den Evakuierungen betroffen. Demnach droht laut Statiker nach dem Wassereinbruch die "Unterbrechung von Versorgungssträngen (Gas/Wasser/Strom/Wärme)" zu den Gebäuden.

Aktuell sind unsere Kolleg. in #Köpenick in Amtshilfe für den Katastrophenschutz vom @BaLichtenberg

im Einsatz. Im Bereich der Pohlestr. müssen 18 Wohnhäuser (ca. 300 Wohnungen) aus statischen Gründen evakuiert werden.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 31, 2021

Die Feuerwehr war am späten Nachmittag zunächst zwei Stunden im Einsatz gewesen. In der Giebelwand seien Risse entstanden. Nach einer „umfangreichen Erkundung“ sei die Einsatzstelle an die Polizei übergeben worden, sagte ein Sprecher.

+++ Hunderte protestieren in Berlin gegen Corona-Maßnahmen +++

In Berlin haben am Sonntagabend Hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Demonstration startete am Brandenburger Tor und zog sich bis zum Großen Stern, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte. Den Demonstranten schloss sich den Angaben zufolge ein Autokorso an, der an der Schöneberger Straße gestartet war.

Zum Hintergrund der Teilnehmer und der genauen Personenzahl machte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Er schätzte die Teilnehmerzahl auf den „oberen dreistelligen Bereich“. In 50 Fällen registrierte die Polizei demnach Verstöße gegen die Auflagen, etwa die Maskenpflicht und das Abstandsgebot.

+++ Autos in Neukölln angezündet +++

Direkt vor der Eduard-Mörike-Grundschule in Neukölln brannten in der Nacht zwei Autos.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 22.20 Uhr am Samstagabend wurden auf der Stuttgarter Straße in Neukölln, direkt vor der Eduard-Mörike-Grundschule, ein Kleintransporter und ein VW-Golf in Brand gesteckt. Die Brandsätze wurden jeweils auf dem rechten Vorderrad platziert. Seit mehreren Tagen brennen immer wieder Fahrzeuge im unmittelbaren Umkreis des Polizeiabschnitts 54.

Die Polizei war zuerst vor Ort, konnte jedoch selbst nichts mehr ausrichten. Auch die schnell eingetroffene Feuerwehr konnte ein Ausbrennen der Autos nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen laufen.

+++ Schlafende Männer attackiert +++

In Charlottenburg attackierte in der vergangenen Nacht ein Mann zwei schlafende Obdachlose. Zeugen hatten den derzeit noch Unbekannten gegen 2.30 Uhr bemerkt, als dieser auf der Straße des 17. Juni / Bachstraße einen E-Scooter auf einen 60-Jährigen warf, der unter der S-Bahn Brücke schlief. Anschließend war der Unbekannte gemäß Aussage der Zeugen gegen einen weiteren schlafenden Mann, einen 52-Jährigen, vorgegangen und hatte mehrfach auf diesen eingetreten. Hierbei soll sich der Unbekannte in herablassender Weise über die wohnungslosen Männer geäußert haben.

Erst als ein Zeuge dazwischen ging und ankündigte die Polizei zu verständigen, ließ der aggressive Mann von seinen Opfern ab und flüchtete in Richtung S-Bahnhof Tiergarten. Polizeikräfte veranlassten die Sicherung von Videoaufnahmen und von eventuell vorhandenen Spuren an dem E-Scooter. Die beiden attackierten Männer mussten von Rettungskräften der Feuerwehr behandelt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

+++ Versuchte Automaten-Sprengung +++

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen auf einem U-Bahnhof in Britz versucht, einen Fahrkartenautomaten mit Silvesterböllern zu sprengen. Gegen 3.40 Uhr haben Anwohner laut Polizei den lauten Knall gehört und zwei Personen gesehen, die fluchtartig die Station Parchimer Allee verließen. Der Automat sei deformiert gewesen, wobei es den Tätern nicht gelungen sei, ans Innere zu gelangen, heißt es weiter. Die Polizei sichtet nun die Videoaufnahmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

+++ Rollstuhlfahrerin attackiert +++

Ein Mann attackierte heute früh eine Rollstuhlfahrerin in einer S-Bahn im Stadtteil Mitte. Gegen 4.50 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zu einer Körperverletzung in einer S-Bahn am S-Bahnhof Alexanderplatz. Dort bewegte sich eine 29-Jährige in ihrem Rollstuhl sitzend durch eine S-Bahn der Linie S4 und bat die übrigen Fahrgäste um Kleingeld.

Dabei traf sie auf einen 33-Jährigen, der sich über ihr Handeln beschwert und gegen den Rollstuhl getreten haben soll, sodass die Frau mit diesem umkippte und herausfiel. Als sich dabei zudem die Türen des Zuges öffneten, rollte der Stuhl auf den Bahnsteig hinaus. Ein weiterer Fahrgast, ein 24-Jähriger, eilte der Rollstuhlfahrerin zur Hilfe, wobei es mit dem Tatverdächtigen zu einem Gerangel kam, bei dem dieser dem Helfer gegen den Kopf getreten haben soll. Als alarmierte Polizeikräfte am Ort eintrafen, stand der Tatverdächtige gerade auf dem Bahnsteig und flüchtete, als er die Einsatzkräfte sah, zurück in den Zug. Aus diesem zog ihn ein Polizist wieder heraus und wollte ihn festnehmen.

Gegen die Festnahme leistete der 33-Jährige Widerstand, sodass die Hilfe einer Kollegin und eines Passanten notwendig waren, den Mann zu Boden zu bringen und zu fesseln. Weitere Einsatzkräfte brachten den mutmaßlichen Schläger in ein Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm eine Alkoholisierung von rund 1,2 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Sowohl die 29-Jährige als auch der 24-Jährige lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Bei der Tat verletzte sich der 33-Jährige leicht an einer Hand, Rettungskräfte behandelten ihn ambulant. Mögliche Zusammenhänge zu zwei gefährlichen Körperverletzungen gegen 2.15 Uhr am S-Bahnhof Tiergarten, bei denen zwei Obdachlose angegriffen und verletzt wurden, prüft das in diesen Fällen ermittelnde Kommissariat der Polizeidirektion 2.

+++ Party aufgelöst +++

Wegen einer Party in einer Wohnung in Friedrichshain alarmierten Anwohner der Warschauer Straße gestern Nachmittag die Polizei. Nach Angaben mehrerer Zeugen war aus der betroffenen Wohnung Party Lärm zu hören gewesen und es wären immer wieder Personen in die Wohnung eingelassen worden. Im Hausflur trafen Polizeikräfte gegen 17.30 Uhr auf vier Personen, die gerade dabei waren, an der Tür zu besagter Wohnung zu klingeln. Eine Frau versuchte noch davonzurennen, wurde jedoch von Polizeikräften aufgehalten. Gegen alle vier wurden Anzeigen geschrieben.

Nach mehrmaligem Klingeln öffnete schließlich ein Mann, der jedoch die Tür sofort wieder schloss, als er die Beamten sah. Erst auf weiteres Klingeln und Klopfen öffnete der 43-Jährige Wohnungsmieter erneut und gab an, lediglich er und seine Freundin würden sich in der Wohnung aufhalten. Erst nach mehreren Aufforderungen ließ der Mann die Polizeikräfte in die Wohnung. Diese stellten dort neben dem 43-Jährigen noch acht weitere Personen fest. Alle sollen sich nach Aussagen der Polizeikräfte am Ort äußerst unkooperativ verhalten haben, teilweise die Existenz der aktuellen Pandemie bestritten und sämtliche Maßnahmen ins Lächerliche gezogen haben. Mehrere Anwesende filmten durchgehend die polizeilichen Maßnahmen. Nachdem die Personalien aller Anwesenden aufgenommen worden waren, wurden den haushaltsfremden Personen Platzverweise erteilt und Anzeigen wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gefertigt.

+++ Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich +++

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße sechs bei Birkenhainchen (Dahme-Spreewald) sind vier Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Eine 33-jährige Autofahrerin kam am Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Wagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau, ihr 14-jähriger Sohn und die 12 und 10 Jahre alten Töchter wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße zeitweise gesperrt.

+++ Ortstafel von Lehnin gestohlen - Schnee hinterlässt Spuren +++

Ein gestohlenes Ortseingangsschild in Lehnin (Potsdam-Mittelmark) hat die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten berichtet, dass zwei Personen in der Nacht zum Samstag vermutlich die Ortstafel von Lehnin abmontiert hätten. Da es in der Nacht schneite, folgten Polizisten den Fußspuren im Schnee bis auf ein Grundstück und dann weiter zu einem Hauseingang, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eine Überprüfung des Hauses ergab, dass dort ein betrunkener Jugendlicher mit einer weiteren Person die Ortstafel demontierte und in sein Zimmer bringen wollte. Die Polizei stellte das gelbe Ortsschild sicher. Die Jugendlichen erhielten einen Strafanzeige wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Verbindung mit Diebstahl.

+++ Polizei beendet Hochzeitsfeier +++

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 beendeten gestern Nachmittag eine Hochzeitsfeier in Staaken. Gegen 16.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zu einer Ruhestörung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Loschwitzer Weg. Im Hausflur bemerkten die Polizistinnen und Polizisten bereits Stimmen mehrerer Personen und laute Musik aus der betreffenden Wohnung. Nach mehrmaligem Klingeln öffnete eine 26-jährige Frau die Wohnungstür und gab an, dass sie mit einigen Gästen eine Hochzeit feiern würde und ließ die Einsatzkräfte in die Wohnung hinein. In der Drei-Zimmer-Wohnung befanden sich 33 Personen, von denen einzelne versuchten, sich vor den polizeilichen Maßnahmen zu verstecken.

Zusammen mit weiteren nachgeforderten Polizeikräften wurden die Personalien aller anwesenden Frauen und Männer festgestellt, die kein Verständnis für die Maßnahmen zeigten und gegenüber den Einsatzkräften vereinzelt das Vorhandensein einer Pandemie abstritten. Alle dort nicht wohnenden oder nicht gemeldeten Personen, verließen nach Beendigung der Überprüfungen Haus und Wohnung. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten 33 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein.

+++ Autofahrer gerät in Straßenbahn-Trasse +++

Ein Autofahrer geriet in Pankow ins Gleisbett der Tram.

Foto: Thomas Peise

Gegen 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen ist ein Autofahrer auf der Friedrich-Engels-Straße in Pankow von der Fahrbahn abgekommen und ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Die Feuerwehr und ein Abschleppwagen sorgten dafür, dass der Wagen wieder auf die Straße kam, verletzt wurde niemand.

+++ Polizei schnappt Drogen-Kurier +++

Bei einer Kontrolle stellte die Polizei Drogen im Fahrzeug fest.

Foto: Thomas Peise

Polizisten kontrollierten in der Nacht in der Boxhagener Straße in Friedrichshain ein Auto und stellten dabei Drogen im Fahrzeug fest. Der Fahrer wurde festgenommen und das Auto sichergestellt. Vermutlich handelt es sich dabei um ein sogenanntes Drogentaxi.