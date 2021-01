Die Polizei fasste in Neuköln mehrere Katalysator-Diebe.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 22. Januar.

+++ Polizei schnappt Katalysator-Bande auf frischer Tat +++

Seit Monaten ist die Polizei auf der Jagd nach Banden, die innerhalb kürzester Zeit Katalysatoren von Fahrzeugen zu klauen. Nun ein Erfolg in Neukölln! Die Vorgehensweise ist immer die Gleiche: Das Fahrzeug wird aufgebockt, mit einem Akku-Winkelschleifer werden zwei zwei Rohre durchtrennt und der Katalysator gestohlen. Diese Aktionen dauern meist höchstens zwei Minuten.

In der Neuköllner Thomasstraße beobachtete ein Zeuge gegen 1.50 Uhr mindestens zwei Männer, die sich an mehreren Fahzeugen zu schaffen gemacht haben sollen. Die sofort alarmierte Polizei konnte die Männer noch an einem Fahrzeug stellen. Das Auto war bereits aufgebockt und der erste Schnitt am Rohr erledigt.

Da nicht klar war, ob noch andere Personen an dieser Diebestour beteiligt waren, kam der Polizeihubschrauber "Pirol Berlin" zum Einsatz. Er suchte aus der Luft nach eventuell weiteren Tatverdächtigen. Ein Friedhof in unmittelbarer Nähe wurde abgesucht. Bei der Durchsuchung der Männer wurde ein Autoschlüssel gefunden. Das Tatfahrzeug stand rund 20 Meter entfernt an einer Straßenecke. Es handelte sich um einen Volvo mit schwedischen Kennzeichen.

Auch das Auto wurde durchsucht. Ein Katalysator und Werkzeug wurde in dem Volvo gefunden. Die Männer wurden zur Identitätsfeststellung zu einer Gefangenensammelstelle verbracht. Beide geben an, sich gegenseitig nicht zu kennen. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls an einem Kraftfahrzeug laufen.

+++ Ordnungsamt schließt illegalen Spielsalon +++

Am Donnerstagabend wurde das Ordnungsamt auf ein Café in der Hermannstraße aufmerksam gemacht. Dort sollen über einen Hintereingang ständig Leute den Laden betreten haben. Als die Mitarbeiter des Ordnungsamts den Sachverhalt überprüften, landeten sie direkt einen Treffer! Von der Hermannstraße konnte man nicht in das Geschäft hineinschauen. Die Fensterfront war mit einem schwarzen Vorhang blickdicht verhängt, die Tür verschlossen.

In einem Abstellraum waren mehrere illegale Spielautomaten installiert.

Foto: Morris Pudwell

Über einen Nebeneingang in der Leinestraße war es jedoch möglich in das Café zu gelangen. Im Laden wurden vier Personen angetroffen, die in einer Art Abstellraum auf engstem Raum fünf Glücksspielautomaten spielten. Die Automaten waren illegal dort aufgestellt worden. Mindestabstände wurden nicht eingehalten und auch keine Masken getragen.

Insgesamt befanden sich sieben Automaten in dem Geschäft. Vier Geldspielgeräte wurden durch den Außendienst des Ordnungsamtes Neukölln sichergestellt und ins Amt verbracht. Auch ein Baseballschläger wurde festgestellt. Die Örtlichkeit wurde anschließend versiegelt. Den Betreiber erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Corona-Verstößen und betreiben einer Spielhalle. Der Laden ist wegen anderen Verstößen in letzter Zeit schon häufiger auffällig geworden.

+++ Essen brennt an: Feuerwehr findet bewusstlose Person in Wohnung +++

In Steglitz hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag einen bewusstlosen Menschen in einer Wohnung gefunden. Der Notarzt brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Zuvor hatten Hausbewohner die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie den Rauchwarnmelder ihres Nachbarn gehört hatten. Angebranntes Essen soll den Alarm ausgelöst haben. Weitere Details waren zunächst unklar.