BGH bestätigt Urteil gegen Weizsäcker-Mörder

Der Täter wurde im Sommer 2020 wegen Mordes an dem Mediziner und versuchten Mordes an einem Polizisten zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt.

Berlin. Das Urteil gegen den Mörder von Fritz von Weizsäcker ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision gegen das Urteil verworfen, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts vom Montag. Der Täter hatte am 19. November 2019 den jüngsten Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Schlosspark-Klinik in Zehlendorf erstochen.

Das Gericht hatte den 57-jährigen Täter aus Andernach in Rheinland-Pfalz im Sommer 2020 wegen Mordes an dem Mediziner und versuchten Mordes an einem Polizisten zu einer Gesamtstrafe von zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Zudem ordnete es die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, das heißt, der Täter muss zunächst in die Psychiatrie und nach einer möglichen Heilung seine Haftstrafe antreten. Die Überprüfung des Urteils habe keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben, teilte der BGH mit.

Laut Urteil hatte der Lagerist heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen dem jüngsten Sohn des früheren Bundespräsidenten gegen Ende eines Vortrags des Mediziners in der Schlosspark ein Messer in den Hals gerammt. Der Professor starb. Der Polizist, der den Angreifer überwältigte, wurde schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft war davon ausgegangen, dass der Angreifer aus Hass auf die Familie des Getöteten, insbesondere auf den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, handelte. Wogegen sich der Hass gegen die Familie genau richtete, blieb in dem Prozess unklar. Er habe in der ihn zwanghaft beschäftigenden Fehlvorstellung gelebt, dass Richard von Weizsäcker für die Herstellung des im Vietnamkrieg durch US-Streitkräfte eingesetzten, Entlaubungsmittels „Agent Orange mitverantwortlich gewesen sei, hieß es später im Urteil. Der Täter hatte die Tat gestanden, aber keinerlei Reue gezeigt.