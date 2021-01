Der Fahrer eines Dodge Pick-ups verlor in Blumberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Straßenbaum.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 4. Januar.

+++ Glätteunfall: Pick-up rammt Straßenbaum +++

Gegen 02.00 Uhr kam es auf der B158 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Dodge Pick-ups verlor in Blumberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Insassen so schwer verletzt, dass beide von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Wie es zu diesem Unfall gekommen ist wird nun ermittelt. Zeugen teilten vor Ort mit, dass zum Zeitpunkt des Unfalls dichter Schneefall geherrscht haben soll. Die Beamten der Polizeidirektion Barnim prüften zudem, ob der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Neben dem Fahrzeug wurden zahlreiche leere Alkohol-Flaschen gefunden. Der Pick-up wurde sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Die B158 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

+++ Brand in Keller in Siemensstadt +++

Am Sonntagabend brannte es in einem Keller in Siemensstadt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rückte zum Löschen aus.