Lagerhalle eines Fertighausbetriebs geht in Flammen auf

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 2. Januar.

+++ Lagerhalle eines Fertighausbetriebes geht in Flammen +++

Im Landkreis Märkisch-Oderland geriet gegen 2 Uhr eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Holz- und Fertighausbetriebes in Brand. Laut Morgenpost-Informationen stellte die Firma auch Fachwerkhäuser her. Der Brandort befand sich im Handwerkerweg in Bad Freienwalde. Die Feuerwehren aus Bad Freienwalde und den umliegender Gemeinden löschten die brennende Halle, die teilweise einstürzte. Zunächst habe ein Holzstapel neben der Halle gebrannt und bald dann das ganze Gebäude.

Erst 24 Stunden zuvor hatte es schon auf dem Gelände gebrannt. Auch zu diesem Zeitpunkt war es zunächst ein Holzstapel gewesen. Das damalige Feuer konnte noch rasch gelöscht werden. Zur Brandursache des heutigen Feuers kann noch nichts gesagt werden. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Ein Fachkommissariat der Brandenburger Polizei übernahm nach Beendigung der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache.

+++ Wohnungsbrand in Hinterhaus +++

Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr brannte es in einer Wohnung im Hinterhaus am Hindenburgdamm in Lichterfelde, wie die B.Z. berichtet. Die Feuerwehr habe den Brand zügig unter Kontrolle gehbt. Auch Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es.

+++ Bauwagen-Brand auf Firmengelände +++

Am Freitagabend gegen 22 Uhr brannte laut B.Z.-Informationen ein Bauwagen am Barnackufer in Lichterfelde. Die Feuerwehr löschte den Anhänger. Zur Brandursache gab es am Morgen noch keine weiteren Informationen.