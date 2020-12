Streit um den Müll

Das Abfallwirtschaftskonzept sollte 2020 in Kraft treten. Das wird nichts, weil die Koalition sich in wesentlichen Punkten uneinig ist.

Berlin. Es soll den Rahmen setzen für eine der wichtigsten stadtpolitischen Aufgaben des Jahrzehnts, nämlich dem Umgang mit dem Müll. Große Worte fielen, als der rot-rot-grüne Senat im Mai das Abfallwirtschaftskonzept (AWK) 2020-2030 beschloss. Von einem „Planungsinstrument für die konsequente Stärkung und Weiterentwicklung einer beispielhaft modernen Kreislaufwirtschaft“ war die Rede, von „Zero Waste“, also der Strategie zur Vermeidung von Müll, die national und international Maßstäbe setze. Der Hinweis auf den wichtigen Beitrag zum Klimaschutz durfte nicht fehlen.

Dennoch wartet das Konzept mehr als sieben Monate danach immer noch darauf, auch vom Abgeordnetenhaus beschlossen zu werden. Denn in der SPD gibt es sehr grundlegende Einwände. Ob sich die Kritiker in der SPD-Fraktion durchsetzen können, ist unklar, denn die Wirtschaftsexperten vertreten eine andere Meinung.

Mehr Bio - weniger Einweg

Hinter den Zielen des Konzeptes aus dem Hause der grünen Umweltsenatorin Regine Günther können sich die meisten Politiker versammeln. 20 Prozent weniger Hausmüll bis 2030, weniger Einweg-Verpackungen, mehr gesammelte Bio-Abfälle, Weiternutzen von Gebrauchtwaren, mehr Recycling von Bauschutt. Aber den Weg dahin wünschen sich SPD-Umweltpolitiker um den fachpolitischen Sprecher Daniel Buchholz ganz anders. „Gravierende Mängel“, sieht Buchholz. Das Papier sei „in mehreren Kapiteln grundlegend“ zu überarbeiten. „Die strategische Ausrichtung des Konzeptes ist umstritten“, sagte Buchholz. So vermisst der Sozialdemokrat unter anderem die politische Vorgabe, nicht länger Berliner Müll jenseits der Landesgrenzen zu entsorgen. Die Mitverbrennung von Abfall aus der Hauptstadt im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in der Lausitz sei sofort einzustellen, wie es Rot-Rot-Grün schon 2016 in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt hatte.

Vor allem aber sei die versprochene Entsorgungssicherheit für zehn Jahre „nicht ansatzweise erfüllt“, schreibt der Abgeordnete in einem internen Papier für die Beratungen in der Koalition und der SPD-Fraktion. „Stattdessen erfolgt an entscheidenden Stellen ein Verweis auf Marktmechanismen und „lockere“ Zusagen privater Entsorgungsunternehmen.“

Schluss mit Alba-Kooperation

Das ist der entscheidende Punkt in dem Konflikt. Denn Buchholz verfolgt das Ziel, die Kooperation mit dem privaten Entsorgungsunternehmen Alba aufzukündigen. Die beiden Sortieranlagen, die Alba seit 15 Jahren mit der städtischen Berliner Stadtreinigung in öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) betreibt, hält der Politiker aus Spandau für überholt. „Konzepte, Technologien und Vertragsverhältnisse zur Vorbehandlung von Abfällen widersprechen aktuellen Grundsätzen der Regierungskoalition“, schreibt Buchholz. Die damals eingegangenen ÖPP-Modelle seien „schnellstmöglich zu beenden“. Die MPS-Anlagen (MPS steht für Mechanisch-Physikalische-Stabilisierung), in denen mit dem fossilen Brennstoff Erdgas Müll getrocknet wird, seien „konzeptionell und technisch veraltet“.

Mit dieser Grundsatzkritik stößt der SPD-Umweltpolitiker bei seinen Koalitionspartnern jedoch nicht auf Gehör. Buchholz wolle „Alba aus der Stadt jagen“, sagte der umweltpolitische Sprecher der Grünen, Georg Kössler. Er geht davon aus, dass die Entsorgung „vertraglich gesichert“ sei. Die Grünen und die Linken seien sich einig, dass der Anlagenpark in Berlin nicht grundsätzlich verändert werden solle, mit Ausnahme einer neuen Vergärungsanlage, in der aus Bioabfall Gas gewonnen werden soll. Das sieht auch die BSR so. „Die zukünftige Ausrichtung der MPS-Anlagen“ sei „ein weiteres wichtiges Element für eine nachhaltige Verwertungsstrategie von Restabfällen“, sagte BSR-Chefin Stefanie Otto im August bei einer Anhörung im Umweltausschuss. Aktuell wollte sich die BSR nicht zum politischen Konflikt in der Koalition äußern.

Ein Alba-Sprecher verwies darauf, dass das Abgeordnetenhaus 2003 mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linkspartei entschieden habe, dass die BSR moderne Anlagen zur Abfallbeseitigung nur unter Beteiligung privater Partner bauen solle. „Unsere MPS-Technik hat damals die Ausschreibung gewonnen, weil sie zahlreiche ökologische Vorteile mit günstigen Kosten für die Gebührenzahler verbindet.“ Die BSR halte die Mehrheit an der Betriebsführungsgesellschaft und gebiete über rund zwei Drittel der Verarbeitungskapazität. Die Anlagen seien gerade mal 15 Jahre alt und würden durch ständige Investitionen auf modernstem Stand gehalten.“

Kommt die zweite Verbrennungsanlage?

Hinter Buchholz´ fundamentaler Kritik vermuten die Grünen das Ziel, eine zweite Müllverbrennungsanlage in Berlin bauen zu wollen. Tatsächlich der SPD-Landesparteitag 2019 beschlossen, Müllexporte seien nur so lange zulässig, wie „die Erweiterung notwendiger energetischer Verwertungskapazitäten innerhalb Berlins noch aussteht“. Energetische Verwertung ist der Fachbegriff für das Verbrennen von Abfall. Die Grünen sind jedoch vehement gegen einen zweiten Müllofen.

Der Grünen-Abgeordneten Kössler findet die durch Buchholz´ Einwände ausgelöste Verzögerung „peinlich“, weil das Abfallwirtschaftskonzept 2020 nun erst ein Jahr später beschlossen werde. Das politische Tauziehen behindere Investitionsentscheidungen der BSR. Der Landesbetrieb muss entscheiden, wie es mit der Stromgewinnung in der Müllverbrennungsanlage in Ruhleben weiter geht. Bisher treibt der Energiekonzern Vattenfall dort mit dem Dampf eine Turbine an. Die BSR erwägt, selbst in eine eigene Turbine zu investieren.

Der Kritiker Buchholz kann sich auch nicht darauf verlassen, von seiner SPD-Fraktion unterstützt zu werden, obwohl er der Parteilinie folgt, Partnerschaften mit privaten Unternehmen zurückzudrängen und die „Daseinsvorsorge“ möglichst vollständig in die Hände der Stadt zu legen. In der Abfallwirtschaft sei dieser Grundsatz aber nicht unbedingt geboten, so der SPD-Wirtschaftspolitiker Jörg Stroedter: „Man muss nicht zwangsläufig Dinge ändern, die gut funktionieren.“​