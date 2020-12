In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 30. Dezember.

Autofahrer landet auf Straßenbahn-Gleisen

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr landete ein Fahrer mit seinem Pkw in der Allee der Kosmonauten in Marzahn im Gleisbett der Straßenbahn. Ein BVG-Unimog-Kran musste angefordert werden um mit Hilfe der Feuerwehr das Auto aus dem Gleisbett zu ziehen. Der Fahrer blieb nach ersten Meldungen unverletzt. Die Tram-Linie war nach eineinhalb Stunden unterbrochen.

Mehrere Autobrände im Stadtgebiet

In der Nacht gingen mehrere Autos in Flammen auf. Laut B.Z.-Informationen brannten unter anderem ein Transporter in der Weserstraße in Neukölln, ein Audi-SUV in der Dieselstraße (ebenfalls in Neukölln) sowie ein VW-Van in der Goerzallee in Lichterfelde. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge,in allen Fällen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus.