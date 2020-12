Bei Alba Berlin ist auf nichts mehr Verlass

Knappe Niederlage gegen Kaunas, Trainer Aito in der Corona-Quarantäne, Luke Sikma verletzt – alles läuft gerade gegen Alba Berlin.

Berlin. Es gab zwei Dinge in den vergangenen dreieinhalb Jahren, auf die man sich bei Alba Berlin verlassen konnte. Trainer Aito Garcia Reneses stand seit dem Herbst 2017 bei jedem Spiel der Berliner an der Seitenlinie. Wobei: Meistens sitzt er ja. Und sein verlängerter Arm auf dem Spielfeld war immer Lucas Clayton Sikma, den alle Luke nennen. 222 Spiele hat der Amerikaner im Alba-Trikot bestritten, er schaute nur dann zu, wenn sein Coach ihm eine Pause verordnet hatte. Die Zahl der Gelegenheiten dazu kann man an einer Hand abzählen.

Jetzt fehlen Alba auch noch die Konstanten Aito und Sikma

Seit Dienstagabend, seit der Niederlage in der Basketball-Euroleague gegen Zalgiris Kaunas, ist klar: Auch auf diese beiden Konstanten muss Alba vorerst ein Weilchen verzichten. Vermutlich bis tief in den Januar hinein. Es fehlen sowieso schon Peyton Siva, Marcus Eriksson und Ben Lammers, neben Sikma sind das drei weitere Profis aus der Startformation. Bitterer geht es kaum. Es ist ein wahres Seuchenjahr für Alba, in mehrfachem Sinne.

Denn Coach Reneses bremst nun auch das Coronavirus, nachdem es die Mannschaft im Oktober schon einmal erwischt hatte. Er konnte die Partie gegen die Litauer nur am Fernseher verfolgen. Alle, die den Spanier kennen, drücken die Daumen, dass die Krankheit bei ihm wie bisher weiter symptomfrei verläuft. Und sie wissen auch, wie schwer es dem 74-Jährigen trotz allem immer noch fällt, eine Partie nicht coachen zu dürfen.

Luke Sikma ist bei Alba Berlin nicht zu ersetzen

Obwohl ihm der Verein mehrfach angeboten hatte, dass er nicht jede Auswärtsreise mitmachen müsse, war Aito immer da. Sportdirektor Himar Ojeda erzählt gern die Geschichte vom beschwerlichen Europokal-Trip vor zwei Jahren zu einem Spiel nach Russland, in dem es für Alba sportlich um nichts mehr ging. Den Senor plagten außerdem Rückenschmerzen. Doch als die Mannschaft am Flughafen eincheckte, war Aito natürlich dabei. Wie immer.

Bei Sikma ist das so: Mit seinen 222 Spielen im Alba-Trikot liegt der 31-Jährige jetzt schon auf Rang elf der ewigen Rangliste im Verein. Das gleiche gilt für seine 2410 Punkte. Doch diese Zahlen allein können seine Bedeutung für das Team nicht annähernd beschreiben.

Sikma, der bei der bitteren 71:74-Pleite gegen Kaunas eine Verletzung am rechten Oberschenkel erlitt, ist die Seele des Alba-Spiels, in allen Bereichen, ob als athletischer Rebounder, genialer Passgeber oder cleverer Balldieb. Man sollte mit dieser Beschreibung sparsam umgehen, doch wenn sie auf einen Mann zutrifft, dann auf Albas Anführer: Der ist nicht zu ersetzen.

Für Alba wird es immer schwerer, seine Ziele zu erreichen

Obwohl Tim Schneider ihn gegen Kaunas wahrlich bravourös vertrat so wie es auch Assistenztrainer Israel Gonzalez auf dem Platz von Aito Garcia Reneses tat: Es wird für den deutschen Doublesieger der vergangenen Saison allmählich immer schwerer, seine sportlichen Ziele zu erreichen. Wenn man sich nun selbst auf die Alba-Konstanten nicht mehr verlassen kann.

