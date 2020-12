Neue S-Bahnen mit Klimaanlage und Panoramafenster

Wenn in der Silvesternacht die Zeiger auf 0 Uhr springen, erhält mit dem Jahreswechsel auch bei der Berliner S-Bahn Neues Einzug: Zum allerersten Mal nehmen die Züge der neuen Baureihe 483/484 den Fahrgastbetrieb auf. Ab der Nacht werden sie den regulären Verkehr auf der Linie S47 zwischen Hermannstraße und Spindlersfeld bestreiten. Zunächst zehn Vorserienzüge, darunter fünf Zwei-Wagen- und fünf Vier-Wagen-Einheiten gehen mit dem Jahresstart auf die Schiene. S-Bahn-Chef Peter Buchner ist sich jetzt schon sicher: „Da können sich die Fahrgäste genauso drauf freuen wie wir.“

Für die Passagiere kommen mit den neuen Zügen manche Verbesserungen zu. Erstmals bieten die neuen S-Bahnen eine Klimaanlage an Bord. Auch die Kundeninformation wurde verbessert. In den Bahnen gibt es nun digitale Monitore, die den Linienplan anzeigen und die jeweils aktuelle Ankunftszeit für jeden Bahnhof angeben. Zudem wurde der Mehrzweckbereich mit den Stellflächen für Kinderwagen und Fahrräder vergrößert. Entlang der Haltestangen gibt es in der neuen Baureihe zusätzlich auch Schlingen zum Festhalten. Peter Buchner hat es besonders das neue, große Panoramafenster am Wagenübergang angetan. „Das ist mein Lieblingsplatz.“

Neue S-Bahn wird seit September 2019 auf der Strecke geprüft

Bis die neue Generation der S-Bahnflotte nun in Berlin unterwegs sein kann, war einiges an Arbeit nötig – und viele Tests. Die von einem Konsortium der Unternehmen Siemens und Stadler gebauten Züge drehten zunächst auf dem hauseigenen Testgelände von Siemens im nordrhein-westfälischen Wegberg-Wildenrath ihre Runden. „Als sie dort bewiesen haben, dass sie zuverlässig sind, haben wir sie auf der Strecke zum Flughafen und dann im gesamten Netz fahren gelassen“, erklärt Buchner. Seit September 2019 werden die ersten zehn Züge nun in Berlin auf der Strecke geprüft und haben dabei rund 150.000 Testkilometer zurückgelegt.

Zunächst waren die Züge nur nachts unterwegs. Erst später konnten Fahrgäste die Wagen auch tagsüber entlang der Berliner S-Bahnstrecken entdecken. „Das Netz hat viele Spezifika, da muss man das Fahrzeug überall testen“, so Buchner. Geklärt werden müsse etwa, ob die Stromabnahme der Züge entlang aller Strecken reibungslos funktioniere.

Zuletzt gab es noch Probleme mit der neuen S-Bahn

Nicht alles lief dabei sofort glatt. Das gehöre dazu, sagt Buchner. „Das ist nicht wie ein neues Auto, das Sie kaufen. Die Test- und Zulassungsfahrten sind genau dafür da, das Fahrzeug einzustellen. Natürlich finden Sie da Dinge, die Sie noch justieren müssen.“ Und tatsächlich gab es zuletzt noch Probleme. Zum Beispiel bei der Fahrgastinformation. „So ein Fahrzeug ist ein rollender Großcomputer, da muss das im Gesamtzusammenspiel alles funktionieren.“ Auch beim Kuppeln der Wagen besteht noch Nachbesserungsbedarf an der Software. Derzeit können die Züge nicht auf der Strecke elektronisch voneinander getrennt werden. Aus Buchners Sicht ist aber auch das kein gravierendes Problem. „Das ist betrieblich nachrangig, das wird der Fahrgast nicht merken.“ Die Fahrzeuge würden in den nächsten Monaten eine neue Softwareversion erhalten. Ein übliches Vorgehen, so Buchner, egal ob bei neuen Zügen oder Autos. „Dann ist das gelöst.“

Trotz der kleinen Kinderkrankheiten ist Buchner von den Zügen auch technisch vollkommen überzeugt. „Das sind die komfortabelsten Fahrzeuge in der langen Geschichte der Berliner S-Bahn.“ Überzeugen würden ihn die Sicherheitszuschläge, mit denen die Wagen gebaut sind. Die Ingenieure von Stadler und Siemens hätten sich im Werk in Grünau genau angesehen, wo die Schwächen der aktuellen Flotte liegen, um es bei den neuen Fahrzeugen besser zu machen, so der S-Bahn-Chef. So sind anders als bislang alle antriebsrelevanten Komponenten in einem Viertelzug zweifach vorhanden, in jedem Wagen also einmal. Fällt einer der beiden Wagen mit einer Antriebsstörung aus, kann der Viertelzug dennoch fahren, da der zweite Wagen voll angetrieben bleibt. Zudem verfügt jeder Viertelzug über eine Magnetschienenbremse. Schnee und andere ungünstigen Wettereinflüsse sorgen daher künftig nicht mehr dafür, dass die Züge langsamer fahren müssen.

Die nächsten Fahrzeuge der neuen S-Bahn kommen im Sommer 2022

Die ersten Züge der neuen Doppel-Baureihe sind zugleich das sichtbarste Symbol des neuen Verkehrsvertrags Brandenburg für die Ringbahn und das Netz im Südosten zwischen der S-Bahn Berlin GmbH und den Ländern Berlin und Brandenburg, der am 1. Januar 2021 in Kraft tritt und bis 2035 läuft. Geschlossen haben ihn die Vertragsparteien bereits im Januar 2016 kurz nachdem die Deutsche-Bahn-Tochter S-Bahn Berlin GmbH den Zuschlag von den Bundesländern erhielt. Neben dem Betrieb auf den Strecken war darin auch festgehalten, dass die S-Bahn 382 neue Wagen, 191 Viertelzüge, beschafft.

Nach den ersten zehn Vorserienzügen, die neben der S47 ab Ende 2021 auch auf der neuen S15 zwischen Gesundbrunnen und Hauptbahnhof fahren sollen, kommen die nächsten Fahrzeuge im Sommer 2022. Mit ihnen soll der Betrieb auf den Linien S46 zwischen Hauptbahnhof und Königs Wusterhausen sowie S8 zwischen Grünau und Hohen Neuendorf abgewickelt werden. Ab April 2023 fahren die neuen Modelle dann auch auf der Ringbahn. Zunächst die im Zehn-Minuten-Takt verkehrenden Standzuggruppen, ab Oktober auch die Verstärkerzüge. Durchgängig sollen dann auf dem Ring auch wieder Vollzüge mit acht Wagen fahren. „Wer die Fahrgastzahlen auf dem Ring sieht, weiß wie nötig die höheren Kapazitäten sind.“

S-Bahn-Züge der Baureihe 481 werden modernisiert

An anderer Stelle werden dann die Züge der Baureihe 481 eingesetzt, die aktuell auf dem Ring fahren. Derzeit modernisiert die S-Bahn alle Wagen dieses Modells. Auf dem Ring sind mittlerweile schon ausschließlich runderneuerte Fahrzeuge dieses Typs unterwegs, so Buchner. „Rund um Weihnachten kommen die ersten modernisierten Züge auf die Stadtbahn“, sagt der S-Bahn-Chef.

Ein zweites Leben gibt es auch für die Baureihe 480. Ursprünglich sollten die Fahrzeuge ausgemustert werden. Nun werden auch sie modernisiert und erhalten ein neues Zugsicherungssystem. Damit sind sie ab 2023 für Mehrleistungen auf der Stadtbahn und der Nord-Süd-Strecke vorgesehen.

Möglich allerdings, dass die nagelneuen S-Bahn-Züge zunächst längere Zeit im Werk verharren, statt in den Linienbetrieb zu gehen. In Abhängigkeit vom tatsächlichen Abnahmetermin könnten sich „längere Abstelldauern von bis zu acht Monaten ergeben, sofern die Fahrzeuge nicht vorfristig genutzt werden“, teilte die Deutsche Bahn auf eine schriftliche Anfrage des Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) mit. Doch offenbar ist das restliche Netz insbesondere bei der Bahnstromverstromung noch gar nicht für den Einsatz der neuen Fahrzeuge ausgelegt. Die Bahn müsse dafür erst die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen, schreibt die Verkehrsverwaltung auf Ronneburgs Anfrage. Für einen früheren Einsatz sehe der Senat „derzeit auch deshalb keine Grundlage“.

