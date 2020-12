Zu den Obdachlosen unter Brücken und im Freien

Berlin. Die Stullen wurden wie am Fließband geschmiert: Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) besuchte gestern das Restaurant „Kreuzberger Himmel“ an der Yorckstraße. Dort wurden 450 Lunchpakete und weitere 450 Mahlzeiten für Wohnungslose zubereitet.

Die Angestellten im Lokal sind Geflüchtete wie Syrerin Marinaya Saoud und Afghane Jawed Rahmani. In einem Hinterraum belegten sie am Mittwoch Brote, stapelten Kakaogetränk, Obst und einen Müsliriegel in Papiertüten, die zum Abtransport in Kisten kamen. In der Küche des „Kreuzberger Himmels“ kochten Frauen Reis, Gemüse und Huhn, was portionsweise in Styroporpackungen umgehoben wurde.

Verschärfte Betreuungsbedingungen in Corona-Zeiten

Die Aktion ist eine Maßnahme der Senatssozialverwaltung, die damit auf verschärfte Betreuungsbedingungen in Corona-Zeiten reagiert. Bis Mitte März 2020 werden die Gerichte und Pakete zu Trägern gebracht. Betreiber des „Kreuzberger Himmels“ ist die Flüchtlingshifsorganisation „Be an Angel“. Mitarbeiterin Ulrike Lessig sagte am Mittwoch, die Vorbereitungen für den Auftrag hätten im November begonnen. Dabei galt es etwa herauszufinden, wo in der Stadt welcher Bedarf besteht, wie viele Wohnungslose Essen brauchen.

Abnehmer der Lebensmittel seien jetzt etwa Stadtmission und Obdachlosenhilfe. „Und an Heiligabend kommt ein Mitarbeiter“, so Lessig, „der im Kanister heißes Essen abholt und zu den Menschen unter den Brücken und im Freien bringt.“