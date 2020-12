Hertha BSC trauert um Physio-Urgestein David de Mel

Hertha BSC trauert um einen der treuesten Mitarbeiter der Profi-Abteilung: Wie der Berliner Fußball-Bundeligist am Mittwochabend via Twitter bekannt gab, ist Physiotherapeut David de Mel im Alter von 55 Jahren verstorben.

De Mel arbeitete bereits seit 2003 beim Hauptstadtklub, war bei den Spielern äußerst beliebt. Beispiel Fabian Lustenberger: Als der frühere Hertha-Kapitän in jungen Jahren aus der Schweiz nach Berlin wechselte, war de Mel für ihn der erste im Klub, zu dem er einen Draht fand. Der Physiotherapeut wurde für ihn während seiner gesamten Berliner Zeit eine Stütze.

Mehrere Profis und Ex-Spieler des Klubs kommentierten de Mels Tod fassungslos in den sozialen Netzwerken. „Was? Mein Freund, das kann nicht wahr sein“, schrieb Salomon Kalou. Der frühere Hertha-Spielmacher Ondrej Duda war ähnlich geschockt: „Ich kann es nicht glauben.“

Auch Patrick Ebert meldete sich: „Ruhe in Frieden mein Freund.“ Auf dem Klub-Account von Hertha BSC hieß es: „Wir trauern um unseren ehemaligen Physiotherapeuten und ein Hertha-Urgestein. Ruhe in Frieden, David!“

Besonders rührende Worte fand Herthas Eigengewächs Jordan Torunarigha. "Ruhe in Frieden mein Freund", schrieb der Innenverteidiger: "Es bricht mir das Herz, dass so eine wundervolle Person von uns gegangen ist. Du warst der Papa für alle jungen Spieler! Ich danke dir für alles! Du bleibst für immer in meinem Herzen!"