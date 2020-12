Verbunden bleiben trotz Abstand

Heiner Koch, Erzbischof von Berlin, in seinen Diensträumen am Hausvogteiplatz

Berlin. „Stille Nacht, Heilige Nacht“, vermutlich wird kaum jemand an sich halten können und nicht einstimmen. Die getragene Melodie und der meditative Text lassen leicht vergessen, dass es Nacht war bei der Geburt Jesu, eine wenig stimmungsvolle, bedrohliche Nacht voller Unsicherheit, Not und Einsamkeit.

Die Erfahrung der Nacht, das ist die Erfahrung des Volkes Israel, das ist aber auch die Erfahrung vieler Menschen am Ende dieses Jahres. Angst, Unsicherheit, Unfriede, Bedrohung nicht nur der wirtschaftlichen Existenz trifft auch uns im reichen Deutschland in diesem Jahr in einem kaum geahnten Ausmaß.

Und doch feiern wir Christen Weih-Nacht. Es gehört zum Kern unserer Glaubensüberzeugung: Auch in der tiefsten Dunkelheit und Verzweiflung, selbst da ist Gott. Nie lässt er uns Menschen alleine, mag die Nacht auch noch so dunkel sein. Damit ist die Dunkelheit nicht überwunden, sind nicht alle Probleme gelöst, und doch ist die Nacht erhellt von den Kerzen der Hoffnung, die wir am Weihnachtsbaum entzünden.

Weihnachten ist ein Fest, das nicht vertröstet. Wir feiern Gott, der Mensch geworden ist, weil er den Menschen nahe bleiben will in Glück und Krankheit, in Freude und Gebrochenheit, in Tragik und Schuld, im Leben, im Sterben und im Tod.Als die Engel den Hirten auf dem Feld erschienen sind, konnten sie die Botschaft von der Geburt Christi zunächst nicht glauben. Ich lade Sie ein, sich mit den Hirten der Weihnachtskrippe anzunähern. Sie waren die ersten, die die Frohe Botschaft erreichte:

Die Hirten waren keine selbstbestimmten Aussteiger, die in Einklang mit der Natur leben wollen. Zu Jesu Zeit waren sie aus der Gesellschaft ausgestoßen und verachtet. Sie mussten bei ihren Herden auf den Feldern leben. Sie hatten nichts, hatten aber auch nichts zu verlieren, anders als der große Gegenspieler der Heiligen Familie, König Herodes. Ohnmacht und Armut prägten ihr Leben. Sie waren sich ihrer Begrenztheit nur zu bewusst; etwas das wir – nicht nur durch Corona – immer wieder am eigenen Leib erfahren: Weder können wir Frieden machen, noch Freude kaufen oder Geborgenheit produzieren.

Die Hirten haben nur den offenen Himmel über sich, sie haben den Zug der Wolken und den Stand der Sonne wie der Sterne im Blick. Sie bespiegeln sich nicht selbst. sondern sehen nach ihrer Herde. Und sie sehen die Engel und lassen sich auf deren Botschaft ein. So einfach und begrenzt ihr Alltag auch ist, sie verstehen sofort, was die Engel verkünden: Das Leben ist mehr, es ist größer als das, was wir zwischen Geburt und Tod erleben und erleiden. Das Leben ist mehr als das, was uns Menschen sichtbar und erforschbar ist. Mit dem Blick auf die Weite des göttlichen Himmels überwinden sie das Gefängnis der Diesseitigkeit.

Die Hirten sind bereit zum Aufbruch, zum Wechseln ihres Standpunktes. Sie folgen den Worten der Engel und machen sich auf den Weg nach Bethlehem, „um das Ereignis zu sehen, das der Herr uns verkünden ließ“ (Lk 2,5 c). Gott drängt sich niemand auf, aber er lässt sich von dem erfahren, der bereit ist, sich auf ihn einzulassen, mit ihm Erfahrungen zu sammeln, mit ihm aufzubrechen.

An der Krippe angekommen, recken sie nicht die Hälse sondern machen sich klein. Sie erkennen Gott in dem Kind der Krippe, indem sie sich hinunterbeugen, sich niederknien und es anbeten. Wer sich vor Gott klein machen kann, zeigt Größe. Erst wer anbetet, wer anerkennt, dass es etwas gibt, das größer ist als er selbst, wird dankbar im Herzen – für jeden Augenblick des Lebens und für alle Begegnungen, Erlebnisse und Wiederfahrnisse dieses Lebens.

Eine Weihnachtskrippe ohne die Hirten, ganz nahe beim Kind in der Krippe, ist nicht vollständig. Nahe bleiben, verbunden bleiben – trotz Abstand und Maske – auch dafür sind die Hirten uns ein Vorbild. Im Herzen und auf kreativen Wegen bei den Menschen zu bleiben und ihnen die Sicherheit zu geben, dass sie nicht allein gelassen sind: Die Hirten an der Krippe zeigen uns, wie wichtig das ist.

Es war Nacht, als die Hirten den Stern sahen, weil sie zum Himmel blickten und ihm folgten. Wenden Sie – auch in dieser Weihnacht – den Blick vom Himmel nicht ab und wagen Sie es, dem Stern mitten in der Nacht zu folgen. Auch nach der Weihnacht bleibt das Dunkel der Nacht. Aber mit dem Stern Gottes ist die Nacht schon auf dem Weg zum Tag. Diese Hoffnung wünsche ich Ihnen, vor allem denen, die unter der Corona-Epidemie oder einer anderen Krankheit leiden und in ihrer Angst vor ihr geprägt sind.

Jede Nacht endet im Morgen. Jede Nacht ist damit eine Weih-Nacht! Gesegnete, hoffnungsvolle Weihnacht Ihnen allen!