Macht zu die Tür – und öffnet die Herzen

Berlin. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit – und die Herren kamen, die Damen auch, ebenso die Kinder. Familien, Verwandte, Freunde, Bekannte, alle, die das Fest der Liebe gemeinsam beginnen wollten, am Vortag des Heiligen Abends, beim Weihnachtssingen in der Alten Försterei.

Erst wenige, dann ein paar Hundert, schließlich Zehntausende, zuletzt 28.500. Mehr darf der 1. FC Union als Hausherr der Alten Försterei nicht zulassen. Dabei hätten es noch viel mehr sein können, denn vielen wird schon bei dem Gedanken an das Fest vor dem Fest warm ums Herz. Strahlende Augen, ein schier endloses Meer aus Kerzen, dazu Weihnachtslieder, angestimmt vom Chor des Emmy-Noether-Gymnasiums, begleitet von einem kleinen Posaunenchor, der gern auch einfach eine der zahlreichen Union-Hymnen anstimmt.

Die Lichter blieben dieses Jahr aus, und statt Glühweinduft umwehte nur der nasskalte Dezember-Wind die Alte Försterei, das umliegende Waldstück zu einem kleinen Rauschen auffordernd. Coronavirus statt Chor, Zuhause statt Zusammenkommen, virtuelle Welt statt vieler Stimmen – in diesem Jahr ist eben alles anders.

Auch virtuell ein Lagerfeuer für die Menschen

Oder doch nicht? Das Weihnachtssingen hat den Status einer gewöhnlichen Veranstaltung vor den Feiertagen längst hinter sich gelassen, wenn es diesen Status überhaupt jemals besessen hatte. Die 90 Singminuten, die Fußball-Familie und Weihnachts-Willkommene so wundervoll vereinen, sind fester Bestandteil der Weihnachtszeit.

Und es kann auch in diesem außergewöhnlichen Jahr zu einem Leuchtturm für die Gesellschaft werden, der einem den Weg durch die dunkle Jahreszeit und die gefühlt noch dunkleren Corona-Wochen weist. Zum Lagerfeuer für Menschen, die ihr Herz und ihre Seele wärmen wollen, auch wenn man doch getrennt ist. Diesmal zwar virtuell, aber eben nicht künstlich.

Als Symbol, um aus der Corona-Krise nicht nur glimpflich, sondern besser herauszukommen, taugt das Weihnachtssingen 2020 allemal. Erinnert sei an jene 89 Alt-Unioner, die am Tag vor Weihnachten 2003 die noch alte Alte Försterei im Handstreich erobert hatten, um angesichts des taumelnden Vereins Halt zu finden. Am Mittelkreis auf dem Platz, mit Glühwein und Weihnachtsliedern. Für viele in der Welt des Köpenicker Klubs sind sie die Heiligen Drei Könige.

Es braucht Mut wie bei den Pionieren des Events

Es ist die Geschichte von Menschen, die mit Idealismus und ein wenig Mut etwas erschaffen haben, das Torsten Eisenbeiser, der Initiator jener Guerilla-Aktion vor 17 Jahren, einmal als „wahr gewordenes Märchen“ umschrieben hatte. Dem Pfarrer Peter Müller, der viele Jahre in liebevoller, ja großväterlicher Art und Weise die Weihnachtsgeschichte verlesen hat, schon eine religiöse Bedeutung zukommen ließ.

„Für mich öffnet die Weihnachtsgeschichte ein Tor, durch das Gott zu den Menschen gekommen ist“, hatte Müller – inzwischen längst pensioniert – einst wissen lassen. Dass dieses Tor in einem Stadion steht, gibt dem Ganzen einen zusätzlichen Reiz. Wohl auch deshalb ist das Weihnachtssingen niemals ins Abseits geraten.

Das tut es auch dieses Jahr nicht. Gleichwohl ist erneut Mut gefragt, so wie beim ersten Weihnachtssingen, wenn auch auf andere Art und Weise. Seine Lieben – oder eben nur einen ganz geringen Teil von ihnen – in die Arme zu schließen, ist nicht möglich. Stattdessen wird sich virtuell zusammengeschaltet, entweder direkt von Bildschirm zu Bildschirm, oder nur auf die Videoplattform von Union, die das Weihnachtssingen des vergangenen Jahres erneut gezeigt hat.

Es gilt, den Alt-Unionern nachzueifern

Ja, die Alt-Unioner haben eine wundervolle Möglichkeit geschaffen, um zusammenzukommen. Ihnen nachzueifern bedeutet in diesem Jahr, gemeinsam allein zu sein, jedoch keineswegs einsam. Es gilt, die Voraussetzungen neu zu erschaffen, damit die Chance auf ein Zusammenkommen wieder ermöglicht wird. Bei einem Weihnachtssingen, in der Familie, im Alltag.

So wie im sonst größten Weihnachtschor Berlins in der Alten Försterei ist auch an Corona-Weihnachten jeder Einzelne gefragt. Selbst wenn es den einen oder anderen schiefen Ton gegeben hat, ob beim Nachbarn auf der Tribüne oder bei einem selbst – nur gemeinsam entstand die Erhabenheit, die die „Stille Nacht“ hervorbringt oder mit der „Oh Tannenbaum“ lobpreist wird.

Nun braucht es jeden von uns, um Kontaktbeschränkungen zu einer Zeremonie für ein wieder starkes Miteinander werden zu lassen. Wohlschmeckender Glühwein und schmackhafter Spekulatius brauchen dabei nicht zu fehlen, wie die eine oder andere virtuelle Weihnachtsfeier gezeigt hat. Die Botschaft, die das Weihnachtssingen dieses Jahr in die Welt ruft, folgt im Grunde jenem Adventslied, das in Ostpreußen des 17. Jahrhunderts seinen Ursprung fand: Macht zu die Tür, das Fenster macht weit – und öffnet vor allem die Herzen. Frohe Weihnachten.