Hertha appelliert an Eigenverantwortung der Profis

Berlin. Nicht wenige witterten schon die nächste Enttäuschung. Matheus Cunha (21), ausgerechnet jener Hertha-Profi, der von Trainer Bruno Labbadia zuletzt öffentlich kritisiert wurde, war am Dienstag auf Instagram-Bildern seiner Familie zu sehen, die einen Privatjet-Trip in die Schweiz nahelegten. Dass die entsprechenden Posts kurz darauf wieder verschwanden, heizte die Gerüchteküche weiter an. Hatte Cunha etwa gegen die Corona-Auflagen des Klubs verstoßen? Es wäre nach den sportlichen Patzern der Vorwoche ein Eklat zur Unzeit gewesen…

Tatsächlich ist es so, dass ausländische Profis von Hertha BSC über die Weihnachtstage in Berlin bleiben müssen. Ihren deutschen Kollegen dürfen derweil in die Heimat fahren, weil die Infektionsgefahr vergleichsweise gering eingeschätzt wird. Doch auch Cunha hatte sich ganz offensichtlich auf Reisen begeben, nur klärte der Klub das drohende Skandälchen am Mittwoch auf. Der Ausnahmekicker habe wegen bekannter Leistenprobleme einen Spezialisten aufgesucht und sei am Mittwoch nach Berlin zurückgekehrt. Tenor: alles abgesprochen, alles kein Problem.

Profis von Hertha BSC müssen für Test früh aufstehen

Auch wenn das plötzliche Verschwinden der Cunha-Fotos etwas stutzig machte: Herthas sportliche Defizite bereiten derzeit weit mehr Sorgen als das. Nach den kopflosen und mitunter blutleeren Auftritten gegen Mainz (0:0) und Freiburg (1:4) muss Labbadia seine Elf wieder auf Linie bringen, je schneller, desto besser.

Vorerst besteht die größte Herausforderung darin, ohne Infektionsfälle durch die Feiertage zu kommen. „Das ist sehr kompliziert“, sagte der Coach, „denn wir müssen der Liga und dem Gesundheitsamt gerecht werden.“ So wie die gesamte Bevölkerung müssten seine Spieler „noch sorgsamer“ mit den Risiken der Pandemie umgehen.

Um keine unliebsame Überraschung zu erleben, bleibt das gesamte Team im bislang praktizierten Test-Rhythmus. Heißt: Der Urlaub beträgt maximal fünf Tage – schon am 27. Dezember müssen die Spieler zum Teil morgens um 8 Uhr zum Corona-Test antreten, um am Folgetag ins Training zurückkehren zu können. Ein enger Zeitplan, denn schon am 2. Januar wartet im Olympiastadion der nächste Gegner: Tabellenschlusslicht Schalke 04.