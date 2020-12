Auf Komödien setzt das Weihnachtsprogramm - ein Überblick

Der erste Blick ins TV-Programm zeigt, dass besonders viele Komödien über die Feiertage gezeigt werden. Möglicherweise aber möchte man in Pandemiezeiten gerade dieses Angebot bemerken. Es gibt wie in jedem Jahre einige TV-Premieren und die üblichen Evergreens. Es gibt weniger Liveübertragungen aus Kirchen, und der biblische Sandalenfilm hat ausgedient. Die Berliner Morgenpost gibt einen kleinen und höchst subjektiven Überblick.

Fröhliche Weihnachten

Die Sichtweise auf Heiligabend hat sich im Fernsehen längst verschoben. Die Krippengeschichte scheint fast vergessen, einige Komödien legen nahe, dass der vielen Menschen wichtige Abend nur einer schrägen Type namens Santa zu verdanken ist. Der hat sogar seine Stellvertreter auf Erden wie Schauspieler Tim Allen. Dieser findet in „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ (RTL, 24.12., 20.15 Uhr) den in seinem Garten zu Tode gestürzten Weihnachtsmann und schlüpft in dessen Kostüm. In „Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung“ (RTL, 24.12., 22 Uhr) muss Tim Allen eine Ehefrau finden, weil er sonst seinen Job als Weihnachtsmann verliert.

Weihnachten, lernt man beiläufig, hat weniger mit Religion, sondern vielmehr mit Business zu tun. „Office Christmas Party“ (Pro7, 24.12., 22.15 Uhr) zeigt die rasante Geschichte, wie eine von Schließung bedrohte Niederlassung in Chicago eine riesige Weihnachtsfeier schmeißt, um Kunden zu beeindrucken. Alles gerät aus den Fugen, es kommt sogar zum stadtweiten Internetausfall. Aber das Weihnachtswunder geschieht: Technikerin Tracey findet eine Lösung für den schnurlosen Internet-Zugang. Da sich davon nichts in der Bibel findet, sei hier hinzugefügt, es handelt sich um eine Art Wireless PowerLAN. Damit wird die Niederlassung gerettet, alle behalten ihren Job.

Die Komödien spielen damit, dass das Fest mit Chaos, merkwürdigen Verpflichtungen und wenigstens für einige Stunden mit Liebe zu allem und jeden verbunden ist. In „Verrückte Weihnachten“ (RTL, 24.12., 16.55 Uhr) müssen Tim Allen und die wie immer wunderbare Jamie Lee Curtis als Ehepaar Luther und Nora innerhalb eines Tages eine Weihnachtsfeier für die Familie vorbereiten. Eigentlich wollten sie eine Kreuzfahrt in eine wärmere Region machen, aber der moralische Druck der Nachbarschaft ist zu groß. Umziehen wäre einfacher gewesen. Am besten in eine deutsche Großstadt.

Die Show muss weitergehen

Es sind schwere Zeiten auch für große Shows, die eine liebgewonnene TV-Tradition zu Weihnachten sind. Für den Zuschauer bietet es die Möglichkeit, noch einmal alle zu erleben, die man bereits das ganze Jahre über verstreut im Fernsehen erleben konnte. Aber für die Feiertage treffen erfahrungsgemäß alle besinnlicher aufeinander, bevor es zum Jahresende hin noch einmal mit den Siegen und Niederlagen, Dramen und Skandalen zur Sache geht. Die stets stilgerechte Moderatorin Carmen Nebel begrüßt in gemütlicher Runde (ZDF, 24.12., 20.15 Uhr) Schlagerlady Ireen Sheer, den übersprudelnden Quoten-Klassiker Rolando Villazon, das Künstlerpärchen Ross Antony und Paul Reeves oder Fernsehkoch Alfons Schuhbeck. Klingt schon nach einer angemessen kulinarischen Mischung.

Verfahrener ist die Situation für Schlagerstar Helene Fischer, die natürlich vom großen Live-Auftritt mit allem Drumherum lebt. Das ist aber seit Monaten in der Realität, in der alle großen Bühnen schließen mussten, unmöglich. „Die Helene-Fischer-Show“ (ZDF, 25.12., 20.15 Uhr) wirbt damit, dass die Sängerin ihre persönlichen Höhepunkte aus den Shows der vergangenen neun Jahre zusammengestellt hat. In ihrer Bilderbuch-Karriere ist über „Atemlos durch die Nacht“ hinaus einiges an Hits zusammengekommen, das Best-of geht bis 23,20 Uhr. Und wenn man ehrlich ist, diese Art glamouröser Rückblicke passen gut in die Zeit.

Neues und Vertrautes

Zu den Festtagen triff ein bisschen was Neues auf ein Übermaß an Vertrautem. Aber was spricht dagegen, seinen Lieblingsfilm zum hundert und ersten Mal zu sehen? Ein Weihnachtsklassiker ist die Komödie „Kevin – Allein zu Haus“ (Sat.1, 24.12., 20.15 Uhr) mit Macaulay Culkin. Wer an Heiligabend zu viel Harmonie nicht aushält, schaut sich auf RTL2 Sylvester Stallone als Vietnamkriegsveteran John Rambo an. Dann ist ein langer gewalttätiger Abend angesagt: „Rambo“ um 20.15 Uhr, „Rambo II – Der Auftrag“ um 22.05 Uhr und „Rambo III“ um 23.50 Uhr. „Das Traumschiff“ (ZDF, 26.12., 20.15 Uhr) legt diesmal in Kapstadt an.

Die News in Kürze: Schiffsarzt Dr. Sander (Nick Wilder) hat bereits seine Nachfolgerin Julia Brand (Sina Tkotsch) mit an Bord. Auch Vanessa Kranz (Julia Stinshoff), seit zwei Jahren Sommelière an Bord, will der Liebe wegen in Kapstadt ihren Abschied nehmen. Alles ist natürlich komplizierter, findet aber zum guten Ende. Nur das reale Leben ist unberechenbarer als ein „Traumschiff“-Drehbuch. In der Reportage „Das Traumschiff – Spezial“ (ZDF, 26.12., 23.20 Uhr) geht es auch darum, dass Florian Silbereisen, der TV-Kapitän, und weitere Akteure wegen Corona nicht mehr an Bord und andere das Schiff nicht verlassen durften.

Dem neuen Weihnachts-„Tatort“ wird vorsorglich mitgegeben, dass die Folge bis Juli 2019, also lange vor der Pandemie, gedreht wurde. Im „Tatort: Unter Wölfen“ (ARD, 26.12., 20.15 Uhr) ermitteln die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) einen Mord im Clubmilieu.

Nischen für spirituelle Herzen

Dass es das Spirituelle im TV-Programm zwischen Komödien, Glamour und Rambo seit Jahren immer schwieriger hat, ist nicht zu übersehen. Immerhin gibt es noch festgefügte Rituale in dieser Welt wie den Weihnachtssegen des Papstes aus Rom (ZDF, 25.12., 12 Uhr). Der Segen „Urbi et orbi“ ist allerdings 2020 der einzige öffentliche Termin des Papstes zum Weihnachtsfest. Die Pandemie hat auch den Vatikan im Griff. Der beruhigende Segen hat also auch etwas Beunruhigendes. Unabhängig davon werden sich viele Gläubige der verschiedensten Konfessionen weltweit fragen, warum Er die Katastrophe zugelassen hat und welche Wege es gibt, damit umzugehen.

Aber für das aktuell widerstreitende Seelenleben zeigt das deutsche Fernsehen wenig Mitgefühl, im Programm findet sich – wenn überhaupt -- wieder nur das regional aufbereitete Standardprogramm. Mit einigen wenigen Ausnahmen: „Schritt für Schritt“ (ZDF, 26.12., 18.15 Uhr) begleitet eine Gruppe von fünf Frauen und Männern, die den Lutherweg bewältigen. Das sind 600 Kilometer in 28 Tagen. Und jeder der Pilger trägt sein Schicksal mit sich. Von Erfurt nach Worms folge der Weg unter anderem der historischen Reise Martin Luthers 1521 zum Reichstag, heißt es in der Ankündigung, entlang von Kirchen, Burgen und Klöstern, durch ausgedehnte Heidelandschaften mit Flüssen und Wäldern.

„Pilgern im Norden“ (NDR,25.12., 9.05 Uhr) verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Diesmal führt es die Journalisten Heike Götz und Philipp Schmid von Lübeck über Hamburg ins Obstanbaugebiet das Alte Land. In den Gesprächen geht es um Gott, Baustellen und Umwege. Eine andere Dauerbaustelle im Christentum sind die Kathedralen. Arte widmet dem Thema einen ganzen Abend. „Wettstreit der Kathedralen“ (26.12., 20.15 Uhr) widmet sich der Gotik mit ihren tollkühnen Konstruktionen, „Die Kathedrale: Die Baumeister des Straßburger Münsters“ (26.12., 22 Uhr) nähert sich dem Bauwerk als technisch verspieltes Transmedia-Abenteuer. ​