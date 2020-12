Berliner müssen länger auf Rettungsdienste warten

Berlin. Wer nicht ganz so schwer verletzt ist, muss in Berlin länger auf Hilfe warten. Das geht aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Einzelabgeordneten Marcel Luthe hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Während der Durchschnitt im Jahr 2017 bei den Notfalltransporten noch bei 12,26 Minuten lag, kletterte er in diesem Jahr auf 13,54 Minuten. Der Rekord lag bei 30 Minuten, bis ein Transport eintraf.

Ähnlich sieht es beim Notfalltransport "Dringlich" aus . Auch da dauert es, wenn auch geringfügig, länger, bis ein Rettungswagen vor Ort ist. Dort stieg die durchschnittliche Zeit von 10,93 Minuten im Jahr 2017 auf 11,05 Minuten in diesem Jahr. Der Rekord lag ebenfalls bei 30 Minuten.

Wer in Berlin den Notruf wählt, landet in der Leitstelle. Dort fragt ein Disponent nach einem festgelegten Schema beim Anrufer alle wichtigen Dinge ab. Auf Grundlage dieses standardisierten Notrufabfrageprotokolls (kurz: SNAP) erfolgt dann eine Alarmierung. Eine Stoßverletzung oder eine akute Unbeweglichkeit, etwa durch einen Hexenschuss, wären ein Notfalltransport "Dringlich". Eine ältere Stoßverletzung, die erst jetzt Schmerzen bereitet, wäre ein Notfalltransport. Davon losgelöst gibt es die Notfallrettung, wenn es um lebensbedrohliche Situationen geht, etwa nach schweren Verkehrsunfällen.

Notfalltransporte fahren häufig ohne Sonder- und Wegerechte. Daher brauchen sie länger als ein Notarzt. Schuld an den gestiegen Zeiten sei auch, dass die Straßen immer voller würden, heißt es. Es gibt zwar keine festgelegten Größe, wann ein Transport vor Ort sein muss, aber die Feuerwehr hat Ziele definiert. Beim Notfalltransport sollen das 20 Minuten sein. Beim Notfalltransport "Dringend" 10 Minuten.

Während für Feuerwehr-Insider die gestiegenen Zahlen noch im Rahmen sind, sieht das Innenexperte Luthe anders. "Zwischen Anspruch und Wirklichkeit rot-rot-grüner Innenpolitik liegen Welten und darunter leiden die Bürger unmittelbar", sagte er der Berliner Morgenpost. Satt ideologischer Luftschlösser sollten staatliche Kernaufgaben ausreichend finanziert werden. Der Senat habe das beim Rettungswesen verschlafen, so Luthe weiter.