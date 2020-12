Corona-Ausbruch in Biesdorfer Seniorenresidenz

Am Sonntagnachmittag gab es an der Apollofalterallee in Biesdorf einen Großeinsatz der Feuerwehr. Neun Rettungswagen und mehrere Notärzte waren vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sind mehrere Bewohner einer Seniorenresidenz positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mindestens drei Bewohner der Einrichtung mussten in Krankenhäuser transportiert werden. Der Amtsarzt des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf sichtete die Bewohner, teilte die Feuerwehr am Sonntagabend auf Twitter mit. Die Abstimmung zwischen den Akteuren Bezirk, Feuerwehr und Heimleitung sei gut gelaufen, hieß es.

Update: Wir unterstützen nun den #Amtsarzt des @BezirksamtMaHe bei der Sichtung der Bewohner. Insgesamt müssen 3 Patienten in Kliniken transportiert werden.

Gute Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Heimleitung, Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf und Berliner Feuerwehr

unterdessen steigt die Zahl der Infektionen in der Hauptstadt weiter an. Laut neuesten offiziellen Zahlen wurden 516 neue Infektionen bestätigt, 1325 waren es am Sonnabend. 20.163 aktuelle Corona-Fälle gibt es insgesamt in Berlin, 20.210 waren es am Sonnabend. 65.907 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die Bezirke Mitte, Pankow und Treptow-Köpenick haben am Sonntag keine neuen Zahlen gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 29,9 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 212,0 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 1,01 weiter Grün.