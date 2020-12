Betrunkene Fahrerin rast in Autobahnbaustelle

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 19. Dezember.

+++ Betrunkene Fahrerin rast in Baustelle +++

Gegen 2.20 fuhr eine Frau in der Nacht zum Samstag mit ihrem Fiat 500 von der Grenzallee ab und gelangte in eine Baustelle am Dreieck Neukölln.Dort blieb sie in einem Sandhügel stecken. Seit wenigen Tagen ist die Verkehrsführung an der Stelle geändert. Autofahrer nur noch nach rechts abgeleitet wird und müssen in die Bergiusstraße einfahren.

Bis vor kurzem war noch ein Linksabbiegen auf die Grenzallee möglich. Seitdem das Autobahnkreuz für den Anschluss der neuen A100 Richtung Treptow umgebaut wird, geht es nur noch nach rechts. Dieser Umstand war der alkoholisierten Fahrerin offenbar nicht bekannt. Sie selbst versuchte noch, sich und ihren Wagen aus der misslichen Lage zu befreien. Das Auto fuhr sich dadurch jedoch nur noch weiter in dem Sandberg fest. Zufällig vorbeikommende Autofahrer hielten nach Morgenpost-Informationen sogar an und wollten helfen den Fiat wieder auf die Fahrbahn zu bewegen - vergeblich.

Die Fahrerin alarmierte offenbar selbst die Feuerwehr. Als Polizei und Feuerwehr erschienen, bemerkte eine Polizistin bei der Fahrerin eine deutliche Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest ergab über 1 Promille, obwohl die Fahrerin angab, nur ein Bier getrunken zu haben. Die Frau wurde zu einer Gefangenensammelstelle zwecks Blutentnahme gebracht.

+++ Betrunkener Fahrer fährt bei Flucht gegen Zaun +++

In Mariendorf hat in der Nacht zum Samstag ein 18-Jähriger bei dem Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 3.45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte die auffällige Fahrweise eines Renault mit. Eine Polizeistreife konnte den genannten Wagen wenig später im Lichtenrader Damm, kurz vor der Buckower Chaussee, aufspüren und versuchte, diesen zu stoppen.

Der Fahrer gab stattdessen Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung mindestens einer roten Ampel in Richtung Richard-Tauber-Damm. Der Einsatzwagen fuhr hinterher und wurde hierbei an einer Stelle durch den flüchtenden Wagen nach links abgedrängt, so dass der Fahrer des Polizeiwagens abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Kurz darauf verlor der Renault-Fahrer beim Rechtsabbiegen in die Säntisstraße die Kontrolle über den Wagen und fuhr gegen einen Zaun. Er sprang aus dem Auto und rannte davon, konnte aber von dem Polizisten und der Polizistin wenig später eingeholt und gestellt werden.

Ihm wurden Handschellen angelegt. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei dem jungen Mann einen Wert von etwas über ein Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In einem Polizeigewahrsam wurde ihm Blut abgenommen und seine Personalien überprüft, anschließend konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines Verkehrsunfalls mit Trunkenheit, einer Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

+++ Masken-Verweigerin beleidigt Supermarkt-Mitarbeiter +++

In Schöneberg ist eine 55-Jährige gemäß Zeugen gestern Abend aggressiv und beleidigend geworden, nachdem sie auf ein Fehlverhalten angesprochen worden war. Nach derzeitigen Erkenntnissen, soll die Frau gegen 19.15 Uhr einen Supermarkt am Nollendorfplatz betreten haben und war dort von dem 25 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter des Geschäfts aufgehalten worden, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trug.

Laut Zeugen soll die Frau daraufhin sofort aggressiv geworden sein und den 25-Jährigen rassistisch beleidigt und ihn zudem noch angespuckt haben. Dieser brachte die Frau dann aus dem Geschäft und verständigte die Polizei. Die Polizeikräfte nahmen die Personalien der 55-Jährigen auf, anschließend konnte sie ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Verkehrsunfall mit Polizei-Motorrad +++

Am Freitagnachmittag kam es in Mariendorf zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Polizist leicht verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Polizist mit einem Polizeimotorrad gegen 14.40 Uhr bei einem Einsatz im Zusammenhang mit einem Staatsbesuch den Mariendorfer Damm in Richtung Buckower Chaussee mit Blaulicht gefahren. Da es in Höhe der Einmündung des Ankogelwegs aufgrund eines weiteren Einsatzes zu einer Sperrung des Mariendorfer Damms gekommen war, musste er nach links in den Ankogelweg abbiegen.

Dazu soll er mit dem Einsatzmotorrad auf dem Mittelinseldurchbruch langsam links neben einem dort wartenden Pkw vorbeigefahren sein. Als der 32-jährige Pkw-Fahrer nun angefahren sein soll, kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Berührung, die den motorradfahrenden Beamten zu Fall brachte. Der Hingefallene erlitt leichte Verletzungen am linken Arm, wollte jedoch keine ärztliche Behandlung und verblieb im Dienst. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Mit den Ermittlungen wurde das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 betraut. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Politisch motivierte Schmierereien +++

Gegen 1.30 Uhr überraschte die Polizei drei Männer am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte. Sie hatten offenbar an der Volksbühneund davor diverse Sprüche mit politischem Inhalt plakatiert und Gehwege und Straßen beschmiert. Einer der Slogans lautete lautete Morgenpost-Informationen: "Ihr verliert keine Grundrechte sondern Privilegien." Die Männer wurden festgenommen. Der Staatsschutz ermittelt.