Coronavirus in Berlin: Michael Müller - „Geht in vielen Bereichen um Leben und Tod“

Auf Deutschlands Intensivstationen rollt in der Pandemie eine Welle an Patienten zu, die das Frühjahr weitaus übertreffen könnte.

Berlin. Nach der Einigung von Bund und Ländern auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns wegen hoher Corona-Infektionszahlen hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller um Verständnis für die Maßnahmen geworben. „Wir sind in einer Situation, wo es wirklich auch in vielen Bereichen um Leben und Tod geht“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach einer Videokonferenz der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Noch sei das Ende der Pandemie nicht gekommen.

Müller verwies auf hohe Belastungen im Gesundheitswesen und schlimme Folgen einer Infektion für viele Betroffene. „Wir sind jetzt in Berlin in einer Situation, wo wir ein Viertel der Intensivbetten nutzen für Covid-19-Patienten“, sagte er. Viele davon müssten beatmet werden. Zudem gebe es in Berlin Tage mit 20 bis 30 Verstorbenen.

Michael Müller: Hinter jeder einzelnen Zahl verbergen sich menschliche Schicksale

Diese Zahlen veranschaulichten, wie die Situation sei, so Müller: „Hinter jeder einzelnen Zahl verbergen sich menschliche Schicksale und menschliche Tragödien.“ Mit den bisherigen Maßnahmen sei viel erreicht worden, aber noch nicht genug. Deshalb gebe es eine „große bundesweite Verständigung“, die Beschränkungen zu verlängern.

Teil-Lockdown bis mindestens 20. Dezember verlängert

Die Länderchefs und Merkel beschlossen, den seit 2. November geltenden Teil-Lockdown mit der Schließung von Kneipen, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bis mindestens 20. Dezember zu verlängern. Zudem gelten ab 1. Dezember verschärfte Kontaktbeschränkungen für private Treffen, wobei über die Weihnachtstage und Silvester Lockerungen geplant sind.

Michael Müller appelliert an Vernunft und Eigenverantwortung

Mit Blick auf diese Lockerungen appellierte Müller an die Vernunft und Eigenverantwortung der Menschen. Die Politik wolle „natürlich in Anbetracht dieser besonderen Jahreszeit auch einiges ermöglichen, was vielleicht noch nicht geboten wäre, wenn man sich ganz kühl die Zahlen anguckt“, so der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). „Aber Dinge zu ermöglichen heißt ja nicht, dass alles genutzt werden muss, was möglich ist.“

Er richte einen dringenden Appell an die Menschen, sich bewusst zu machen, was jeder Einzelne tun könne, um sich und andere zu schützen, sagte Müller. „Und Familienfeste, (...) selbst wenn sie möglich sind, muss man vielleicht auch nicht so groß und in der Form organisieren, wie man es in den letzten Jahren getan hat.“

Der Berliner Senat kommt am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Umsetzung der Beschlüsse zu beraten.