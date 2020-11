Berlin: Feuerwehr löscht Brand in Parkhaus in Neukölln

Die Feuerwehr löschte einen Brand in einem Parkhaus in Neukölln.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 20. November.

+++ Feuerwehr löscht Brand in Parkhaus in Neukölln +++

Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. An der Lipschitzallee stand gegen 17.30 Uhr ein Parkhaus mit sechs Etagen in Flammen. Nach ersten Angaben von vor Ort brannten 20 Fahrzeuge. In verrauchten Bereichen mussten Kellerverschläge geöffnet werden. Erst nach Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Im Einsatz waren 100 Feuerwehrleute. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Lipschitzallee war stundenlang voll gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Das Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

+++ Frontalcrash in Lichtenberg - zwei Verletzte +++

In Lichtenberg kam es zu einem Frontalcrash.

In der Siegfriedstraße in Lichtenberg ist es in der vergangenen Nacht gegen 1.10 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Frontalcrash zwischen einem Taxifahrer und dem Fahrer eines Audi gekommen. Die beiden jeweiligen Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt. Zur Unfallursache ermittelt ein Fachkommissariat der Berliner Polizei.