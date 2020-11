Berlin: Taxifahrer mit Messer angegriffen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 15. November.

+++ Taxifahrer mit Messer angegriffen +++

Ein Taxifahrer ist am Sonnabend gegen 19.40 Uhr angegriffen worden, als er in seinen Wagen steigen wollte. Nach Informationen von vor Ort wurde er von einem unbekannten Mann zunächst mit einem Knüppel geschlagen. Der Unbekannte soll anschließend mehrmals mit einem Messer zugestochen haben. Erst als sich zwei Passanten bemerkbar machten, flüchtete der Tater. Der Taxifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Ort sicherte die Kriminalpolizei Spuren.

+++ Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei +++

Ein Fahrer lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Foto: Peise

Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht gegen 0.50 Uhr am Kurt-Schuhmacher Damm in Reinickendorf zunächst mit einem Mietwagen einen Unfall verursacht und ist dann in Richtung Wedding geflüchtet. Eine Zivilstreife bemerkte den Pkw und wollte ihn stoppen. Der Fahrer gab jedoch Gas und raste davon. In der Togostraße und in der Afrikanischen Straße prallte er nach Informationen von vor Ort jeweils gegen geparkte Fahrzeuge. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort. Als er von der Müllerstraße in die Otawistraße abbiegen wollte, rammte er die Zivilstreife und prallte erneut gegen einen parkenden Pkw. Die Polizisten konnten den Mann, der sich heftig wehrte, schließlich festnehmen. Er pustete einen Wert von 1,95 Promille.

+++ Autofahrer kommt im Tram-Gleisbett zum Stehen ++++

Ein Autofahrer blieb erst im Tram-Gleisbett stehen.

Foto: Peise

Ein Autofahrer hat am Sonnabend gegen 23 Uhr auf der Pasewalker Straße in Pankow die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und blieb erst im Gleisbett der Straßenbahn stehen. Mit einem Abschleppwagen der BVG wurde der Pkw wieder auf die Straße gestellt. Verletzt wurde augenscheinlich niemand.

+++ Laube brennt in Tempelhof +++

Eine Laube brannte in Tempelhof

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Sonnabend zu einem Einsatz nach Tempelhof ausgerückt: Gegen 21.20 Uhr brannte am Werner-Voß-Damm in einer Kleingartenanlage eine Laube in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln am Ort rund eine Stunde im Einsatz. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.