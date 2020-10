Berlin: Person am Südstern mit Messer ins Bein gestochen

In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 29. Oktober.

+++ Person am Südstern mit Messer ins Bein gestochen +++

Am U-Bahnhof Südstern in Kreuzberg hat es am Mittwoch gegen 20 Uhr einen Angriff mit einem Messer gegeben. Dabei wurde eine Person verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen sagte. Auf dem Bahnsteig war es am Abend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde eine Person mit einem Messer ins Bein gestochen. Die Züge der Linie U7 fuhren ohne Halt durch. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Der Täter konnte in unbekannte Richtung entkommen.

+++ Netto-Filiale in Weißensee überfallen +++

Eine Netto-Filiale in Weißensee wurde überfallen.

Foto: Peise

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 21 Uhr eine Netto-Filiale an der Langhansstraße in Weißensee (Pankow) überfallen. Sie sollen zunächst die Angestellten mit Schusswaffen bedroht und dann Geld gefordert haben. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Polizisten suchten die Umgebung nach den Tätern ab, aber erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen am Ort übernommen.´