A2: Lkw-Fahrer fährt gegen Leitplanke und wird tot geborgen

In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 28. Oktober.

+++ Lasterfahrer fährt auf A2 gegen Leitplanke und wird tot geborgen +++

Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 2 im Kreis Potsdam-Mittelmark gegen die Mittelleitplanke gefahren und tot geborgen worden. Wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Mittwoch sagte, wurde der 51 Jahre alte Mann tot in der Fahrerkabine gefunden. Er war dort nicht eingeklemmt worden. Was genau zu seinem Tod führte und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach dem Unfall auf dem Autobahnabschnitt zwischen Ziesar und Wollin wurden beide Fahrtrichtungen zeitweise voll gesperrt.

+++ Polizei findet bei Durchsuchung in Friedrichshain explosiven Stoff +++

Beamte stehen vor dem Haus in Friedrichshain, in dem ein explosiver Stoff gefunden wurde.

Durch Zufall hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin-Friedrichshain einen explosiven Stoff gefunden.

+++ Mehrere Corona-Inifizierte in Seniorenunterkunft +++

Mehrere Corona-Infizierte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Einsatz nach Tempelhof-Schöneberg ausgerückt. In einer Seniorenunterkunft am Mariendorfer Damm soll es einen Corona-Ausbruch gegeben haben. Nach ersten Erkenntnissen sollen sechs positiv auf Corona getestete Bewohner in Krankenhäuser gebracht worden sein. In einem mehrstündigen Einsatz war die Feuerwehr mit einem Einsatzleitwagen, einem leitenden Notarzt und mehreren Rettungswagen vor Ort. Die Polizei sperrte eine Fahrspur des Mariendorfer Damms für die Zeit der Maßnahme.