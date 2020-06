Blaulicht-Blog: Feuer in Flüchtlingsunterkunft - Verletzte

+++ Feuer in Flüchtlingsunterkunft - drei Verletzte +++

In Schöneberg hat es in der vergangenen Nacht in einer Flüchtlingsunterkunft an der Straße An der Urania gebrannt. Ein Zimmer im zweiten Obergeschoss stand in Flammen. Der Sicherheitsdienst brachte noch vor Eintreffen der Feuerwehr 120 Personen aus dem Gebäude. Bei dem Brand wurden drei Personen verletzt, eine wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

+++ Wohnungsbrand in Kreuzberg +++

In Kreuzberg brach ein Feuer in einer Wohnung aus.

Foto: Peise

Bei einem Wohnungsbrand in Kreuzberg sind in der Nacht zu Donnerstag fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer brach kurz nach 1 Uhr in der Reichenberger Straße aus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Drei der fünf Verletzten wurden vor Ort behandelt, die anderen beiden kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit rund 50 Kräften im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

+++ Kellerbrand in Reinickendorf +++

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Reinickendorf ausgerückt. An der Reginhardstraße brannte es in einem Keller eines Wohnhauses, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. "Hier wurde niemand verletzt, wir waren mit 40 Kräften vor Ort," hieß es weiter.

+++ Polizeieinsatz in Obdachlosencamp +++

Polizei und SEK während eines Einsatzes in einem Obdachlosencamp.

Foto: Peise

In einem Obdachlosencamp an der Kynaststraße ist es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein spärlich bekleideter Mann soll eine Frau auf der Straße mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend flüchtete er in das Camp. Neben der Polizei war auch ein SEK angerückt. Die Beamten durchsuchten das Camp. Ob die Waffe gefunden wurde oder der Täter festgenommen werden konnte, ist bislang unklar.

+++ Pkw brennt in Schöneberg +++

In Schöneberg hat der Innenraum eines Pkw gebrannt.

Foto: Peise

In Schöneberg hat in der vergangenen Nacht der Innenraum eines Pkw an der Wexstraße gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt.

+++ Toiletten brennen in Lichtenberg und Friedrichshain +++

Unbekannte haben eine Toilette in Brand gesetzt.

Foto: Peise

Unbekannte haben an der Scheffelstraße in Lichtenberg eine Dixi-Toilette in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Kurze Zeit später brannte die nächste Dixi-Toilette an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Motorradfahrer stürzt und wird angefahren +++

Ein Motorradfahrer ist in Lichtenberg gestürzt und wurde angefahren.

Foto: Peise

Ein Motorradfahrer hat am Mittwoch in Lichtenberg bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Auf der Straße Alt Friedrichsfelde fuhr er gegen die Begrenzung einer Tunnelunterführung. Der Mann stürzte und wurde anschließend von einem Auto angefahren. Er kam in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde sichergestellt.

+++ Auto überschlägt sich nach Unfall +++

Bei einem Unfall in Friedrichshain-Kreuzberg hat sich ein Auto überschlagen.

Foto: Peise

Bei einem Unfall in Friedrichshain-Kreuzberg sind am Mittwoch drei Personen schwer verletzt worden. Die Autos stießen an der Kreuzung Anhalter Straße und Stresemannstraße zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich eines der Fahrzeuge und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallopfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.