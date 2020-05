Senior tödlich verletzt - Autofahrer muss Geldstrafe zahlen

Ein Autofahrer fuhr in Berlin-Rudow an einer Kreuzung einen Senior an. Der Mann starb einen Monat nach dem Unfall.

Für den Unfalltod eines 80 Jahre alten Fußgängers hat das Amtsgericht Tiergarten einen Autofahrer zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Bei voller Aufmerksamkeit hätte der 54-Jährige den Senior sehen und den Zusammenstoß an einer Kreuzung in Berlin-Rudow vermeiden können, begründete das Gericht sein Urteil am Montag. Der 80-Jährige, der mit Angehörigen unterwegs war und in einigem Abstand hinter seinen Verwandten die Fahrbahn betreten hatte, erlag einen Monat nach dem Unfall, im Dezember 2018, seinen Verletzungen.

Angeklagter soll Senior nicht gesehen haben

Der Angeklagte bat um Entschuldigung und erklärte, er habe den Senior nicht gesehen. Er habe sich auf der mittleren der drei Spuren befunden, es sei regnerisch und dunkel gewesen. Zunächst habe er sich auf einen Pkw rechts vor ihm konzentriert, der abbiegen wollte. „Nachdem der Wagen abgebogen war, sah ich eine Personengruppe und behielt sie im Blick.“ Den Mann dahinter habe er nicht wahrgenommen.

Die Familie war nach einem vorweihnachtlichen Treffen in einem Restaurant auf dem Heimweg, als es gegen 17.40 Uhr zu dem Unglück kam. „Wir wollten noch unsere Enkelkinder zur Bushaltestelle begleiten“, sagte die 79-jährige Großmutter. Ihr Mann sei etwas langsamer gelaufen, weil er Schmerzen im Knie gehabt habe. „Ich drehte mich noch um, dann gab es einen fürchterlichen Knall.“

Ein Gutachter erklärte, für den Angeklagten sei „grundsätzlich bei idealer Aufmerksamkeit“ die Sicht gegeben gewesen. Die Gesamtsituation war ihm zufolge allerdings schwierig. Dem folgte das Gericht. „Der Schuldvorwurf, den man den Angeklagten machen kann, ist gering“, erklärte der Richter. Mit einer Strafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwältin. Der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.