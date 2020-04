Wetter in Berlin: Gewitter und teils Starkregen - Die Aussichten fürs Wochenende

Ein Regenbogen steht am 29. April 2020 über der City West.

Wolken, Schauer und Gewitter: In den nächsten Tagen bleibt das Wetter in der Region durchwachsen.

Wetterbericht Gewitter und teils Starkregen in Berlin und Brandenburg

Berlin. Nach wochenlanger Dürre ging am Mittwochnachmittag in der Hauptstadt der lang ersehnte Regen nieder. Teils war es gewittrig. Auf diese Wetterlage müssen sich Berliner und Brandenburger auch am Donnerstag und Freitag einstellen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Donnerstag ab den Mittagsstunden bei wechselnder bis starker Bewölkung gebietsweise Schauer und Gewitter geben, mancherorts erwarten die Meteorologen sogar Starkregen. Auch die Temperaturen bleiben verhalten: Die Maximalwerte liegen bei 16 bis 20 Grad.

Die DWD-Wetterexperten kündigen auch für den Freitag eine dichte Wolkendecke am Himmel an. Zudem soll es zeitweise erneut regnerisch und gewittrig werden. Ab den Abendstunden lässt die Gewitter- und Schauerneigung dann aber nach. Es erwärmt sich auf 16 bis 19 Grad. Am Wochenende ändert sich die Wetterlage im Vergleich zu den Vortagen kaum.

Das Wetter in Berlin und Brandenburg im Detail:

Donnerstag: Vormittags Bewölkungsverdichtung und zeitweilige Regenfälle. Am Mittag und Nachmittag bei wechselnder bis starker Bewölkung Übergang zu gebietsweisen Schauern und Gewittern mit lokalem Starkregen um 15 l/qm. Erwärmung auf 16 bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. In Schauer- und Gewitternähe Wind- oder Sturmböen bis 80 km/h. In der Nacht zum Freitag anfangs stark bewölkt, lokal schauerartiger Regen. Abkühlung auf 9 bis 6 Grad.

Wechselnd bis stark bewölkt. Ab mittags zeitweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter. Am Abend abnehmende Schauer- und Gewitterneigung. Höchsttemperatur zwischen 16 und 19 Grad. Zunehmend mäßiger Wind aus Südwest, bei Schauern und Gewittern teils mit Windböen. In der Nacht zum Sonnabend wechselnde, teils geringe Bewölkung. Meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 7 bis 5 Grad. Sonnabend: Anfangs heiter, später wechselnd bis stark bewölkt. Ab dem späten Vormittag Regenschauer, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 15 bis 18 Grad. Mäßiger Südwest- bis Westwind. Bei Schauern und Gewittern einzelne Windböen. In der Nacht zum Sonntag wolkig oder stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. Tiefsttemperatur 7 bis 4 Grad.

Anfangs heiter, später wechselnd bis stark bewölkt. Ab dem späten Vormittag Regenschauer, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 15 bis 18 Grad. Mäßiger Südwest- bis Westwind. Bei Schauern und Gewittern einzelne Windböen. In der Nacht zum Sonntag wolkig oder stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. Tiefsttemperatur 7 bis 4 Grad. Sonntag: Wechselnde bis starke Bewölkung. Nach Polen abziehender Regen, nachfolgend einzelne Schauer, vielerorts aber trocken. Höchsttemperatur um 15 Grad. Mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Montag Bewölkungsrückgang und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis 3 Grad.

Aprilwetter-Bilanz: Viel Sonne und wenig Regen in Berlin

Laut der vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gab es in diesem Jahr überproportional viele Sonnenstunden und wenig Niederschlag. Rund 300 Stunden lang zeigte sich die Sonne am Hauptstadthimmel, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung hervorgeht. Das waren rund 140 Sonnenstunden mehr als das durch einen langjährigen Mittelwert bestimmte Soll.

Beim Regen fiel die Monatsbilanz dürftig aus: Mit knapp 10 Litern pro Quadratmeter erreichte der April nur ein Viertel seines Solls von 40 Litern pro Quadratmeter und war damit sehr trocken.

Bundesweit war der April nach Angaben des DWD wohl der sonnigste April seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1951 und der dritt-trockenste. Damit war der Monat im zwölften Jahr in Folge zu trocken.

