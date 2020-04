Wetter in Berlin: Kaltfront sorgt für Temperatursturz

Berlin. Das Wetter am Ostersonntag hat die Berliner und Brandenburger verwöhnt. Bei Temperaturen bis zu 24 Grad und strahlendem Sonnenschein herrschte T-Shirt-Wetter. Am Ostermontag allerdings kühlt es deutlich ab: Die Temperaturen fallen auf neun bis elf Grad, bei starker Bewölkung kann es vor allem am Morgen vereinzelt regnen. Mancherorts seien sogar Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde möglich, so die Meteorologen.

Grund für den Temperatursturz ist die Kaltfront eines Tiefs bei Lappland, die in der Nacht zum Ostermontag und am Vormittag Brandenburg und Berlin überquert. Rückseitig fließt kühle Luft polaren Ursprungs ein, die sich in den nächsten Tagen unter schwachem Hochdruckeinfluss nur zögerlich erwärmt, erklären die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Für Dienstag rechnen die Meteorologen mit trockenem und freundlichem Wetter, es bleibe aber wohl weiterhin kühler mit Höchsttemperaturen bis zu zehn Grad.

Die Wettervorhersage im Detail:

Am Ostermontag zunächst stark bewölkt und vor allem in der Südhälfte Brandenburgs noch gelegentlich Regen, am Mittag abziehend. Am Nachmittag und Abend verbreitet Quellwolken, meist trocken. Höchsttemperatur 8 bis 11 Grad. Mäßiger bis frischer Nordwestwind, besonders am Nachmittag und in Schauernähe Windböen bis 60 km/h (Bft 7). Im Abendverlauf Windabschwächung. In der Nacht zum Dienstag allmählich Aufklaren, davor allenfalls einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer aus etwas stärkerer Bewölkung. Verbreitet Frost zwischen 0 und -2 Grad, bodennah bis -5 Grad. Schwacher Nordwestwind.

Am Dienstag sonniger Start, im Tagesverlauf vorübergehend Quellwolken, trocken. Höchstwerte um 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Mittwoch zunächst gering bewölkt, im weiteren Verlauf von Nordwesten her Bewölkungsverdichtung. Niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 4 bis 0 Grad, in Bodennähe gebietsweise Frost bis -3 Grad. Schwacher Westwind.

Am Mittwoch zunächst wolkig, aber trocken. Nachmittags zunehmend heiter. Höchstwerte 12 bis 16 Grad. Mäßiger Westwind. Einzelne Windböen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Donnerstag Wechsel aus wenigen Wolkenfeldern und klaren Abschnitten, niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 6 bis 2 Grad, bodennah gebietsweise Frost bis -2 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Viel zu trocken: Aprilwetter sorgt Meteorologen

Das ungewöhnliche Wetter in diesem Frühjahr sorgt Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität. „Das Klima spielt verrückt. Alles kommt zur falschen Zeit“, sagt er. Normalerweise bringe der April viel Regen. Seit zwei Wochen aber sei es viel zu trocken. Das schade der Natur. Dazu herrscht großes Waldbrandrisiko.

Den Regen, den die Natur jetzt braucht, gab es in Berlin bereits im Februar. 81 Liter pro Quadratmeter maßen Dümmel und seine Kollegen in Dahlem. Normal für Februar sind 37 Liter. „Die Regenmengen seit Jahresanfang ergeben insgesamt kein Defizit“, rechnet der Meteorologe vor. Dennoch sei die Austrocknung des Bodens gerade unübersehbar. Das liege daran, dass sich Hoch- und Tiefdruckgebiete in diesem Jahr nicht mehr abwechselten, sondern zeitlich lange ballten. „Und zwar zu Jahreszeiten, an denen es früher nicht üblich war.“

