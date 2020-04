Eierverstecke im Homeoffice: Suchen Sie mit!

Eiersuche im Zoo: So stellt sich Anett Seidler die Eiersuche in diesem Jahr vor.

In diesem Jahr heißt es an Ostern: Bleib zuhause! Die Morgenpost-Redakteure haben tolle Eierverstecke im Homeoffice gefunden.

Seit mehr als 60.000 Jahren bemalen Menschen Eier, wie man anhand von dekorierten, im südlichen Afrika gefundenen Straußeneiern sagen kann. Das Verstecken der Eier ist jüngeren Datums: Es wird, wie übrigens auch der Osterhase, wohl erstmals im 17. Jahrhundert in der Dissertationsschrift eines Heidelberger Arztes erwähnt.

Und in moderner Zeit? Wird in pandemiefreien Zeiten gern auch einmal der nahe gelegene Park für den Brauch genutzt, so dürfte in diesem Jahr das eigene Zuhause bei den meisten die Jagdzone für Eier und Süßigkeiten sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Morgenpost befinden sich schon seit einigen Wochen mit wenigen Ausnahmen im Homeoffice, deshalb kam die Idee auf, sie um ein Foto ihrer Verstecke zu bitten. Suchen Sie mit!

