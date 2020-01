Blaulicht-Blog: Eisabbrüche - Areal um Fernsehturm gesperrt

+++ Bereich rund um den Fernsehturm gesperrt +++

Die Berliner Polizei warnt vor Eisabbrüchen am Fernsehturm in Mitte und hat deswegen einen Bereich von etwa 50 Metern rund um das Berliner Wahrzeichen abgesperrt. Aufgrund der Witterung habe sich an der Kugel des Fernsehturms Eis gebildet, sagte ein Polizeisperecher. Eisbrocken könnten herabstürzen und Passanten verletzen. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist vorerst noch unklar.

Einsatzkräfte der Polizei am Unfallort in Neukölln.

Foto: Thomas Peise

+++ Polizeiauto fährt Fußgänger an +++

Auf der Hermannstrasse in Neukölln ist am späten Abend ein Fußgänger von einem Funkwagen der Polizei angefahren und schwer verletzt worden. Der Funkwagen wollte dem Fußgänger noch ausweichen, was aber misslang. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Einsatzkräfte an der Linienstraße

Foto: Thomas Peise

+++ Feuer in einer Wohnung an der Linienstraße +++

In einer Wohnung an der Linienstrasse in Mitte brach am späten Abend ein Feuer aus. Es brannten Einrichtungsgegenstände. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit unklar und wird ermittelt.

Feuerwehrleute befreien den Transporter aus seiner misslichen Lage.

Foto: Thomas Peise

+++ Kleintransporter fährt fremd +++

Am Abend ist auf der Hansastrasse in Weißensee ein Kleintransporter in die Gleise der Straßenbahn geraten. Die Feuerwehr legte Bohlen unter das Fahrzeug. Anschließend konnten sie es wieder auf die Straße stellen. Verletzt wurde niemand. Der Tramverkehr war für rund 45 Minuten unterbrochen.

Feuerwehrleute vor der Laube in der Kleingartenkolonie

Foto: Thomas Peise

+++ Laube in Kleingartenkolonie fängt Feuer +++

In einer Kleingartenkolonie am Augarten in Kaulsdorf brach in der Nacht in einer Laube ein Feuer aus. Es brannte im Bereich des Daches. Feuerwehrleute mussten im Inneren der Laube die Decke einreißen, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.