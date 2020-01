Blaulicht Blog: Geländwagen kippt beim Driften auf die Seite

+++ Shisha-Bar in Steglitz geräumt und geschlossen +++

Die Polizei Berlin hat am Freitagabend Kontrollen in Steglitz vorgenommen. Wie es auf Twitter hieß, seien dort Beamte des Abschnitts 45, der Einsatzhundertschaft, des Landeskriminalamts und Mitarbeiter des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf unterwegs. Gleich bei der ersten Lokalkontrolle habe ein Raum nach "gewerberechtlichen Verstößen" amtlich verschlossen werden müssen. Eine Shisha-Bar habe zudem wegen zu hoher CO-Werte und aus gefahrenrechtlichen Gründen geräumt und geschlossen werden müssen. Die Kontrollen waren am Abend noch nicht abgeschlossen.

+++ Geländwagen kippt am Olympiastadion auf die Seite +++

Bei einem sogenannten "Drifting-Versuch" ist am Abend ein mit mehreren Personen besetzter Geländwagen auf einem Parkplatz am Olympiastadion zur Seite gekippt. Eine Person erlitt Verletzungen und kam uns Krankenhaus. Die Feuerwehr stellte den Wagen wieder auf die Räder.

Ein Feuerwehrmann löscht Einrichtungsgegenstände.

Foto: Thomas Peise

+++ Zimmer in Wohnung brennt lichterloh +++

In einer Wohnung an der Klützer Straße in Hohenschönhausen hat es am späten Freitagabend in einem Zimmer gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Zimmer bereits lichterloh. Die Beamten löschten die Flammen. Eine Person erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit rund 25 Beamten vor Ort im Einsatz.