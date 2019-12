Breitscheidplatz: Festgenommene sollen Kontakt zu Islamisten gehabt haben

Berlin. Nach der Räumung des Breitscheidplatzes am Sonnabendabend sind am Sonntag neue Hintergründe zum Zugriff auf zwei verdächtige Männer bekannt geworden. Nach Informationen der Berliner Morgenpost erfolgte ihre Festnahme aufgrund von Observationsmaßnahmen. Ob die Männer bereits vor Betreten des Breitscheidplatzes unter Observation standen oder sie erst dort ins Visier der Ermittler gerieten, war zunächst unklar.

Nachdem es am Sonnabendabend geheißen hatte, der Zugriff sei auch aufgrund einer Namensverwechslung eines der Männer mit einem islamistischen Gefährder erfolgt, präzisierte die Polizei nun ihre Angaben. Demnach lag eine Namensgleichheit vor.

Die beiden vorläufig Festgenommenen sollen nach Informationen der Berliner Morgenpost beide Kontakt zu Islamisten gehabt haben. Noch am Abend informierte Innensenator Andreas Geisel (SPD) per SMS Berliner Innenpolitiker der rot-rot-grünen Koalition über den Zugriff und die Maßnahmen am Breitscheidplatz. Dieser Umstand zeigt, dass die Ermittler die Lage als sehr akut einstuften.

Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 21- und einen 24-jährigen Syrer. Einem Polizeisprecher zufolge gehören beide zur salafistischen Szene. Dass die beiden Männer observiert worden seien, bestätigte die Polizei am Sonntag nicht. Sie seien einer Polizeistreife durch ihr Verhalten aufgefallen, als sie sich zügig vom Platz entfernten und dabei auch Menschen zur Seite drängten.

Geisel: "Entscheidung, Breitscheidplatz zu räumen, war richtig"

„Die Entscheidung der Polizei, den Breitscheidplatz zu räumen, war richtig. Im Vordergrund steht immer die Sicherheit in unserer Stadt. Die Einsatzkräfte müssen in kürzester Zeit wichtige Entscheidungen treffen. Sie tun dies professionell auf Grundlage der zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen", teilte Senator Geisel am Sonntag mit. "Der gestrige Einsatz zeigt, dass sich unsere Sicherheitsbehörden nicht im Routinemodus befinden und weiter wachsam sind. Der Einsatz zeigt auch: Die Polizei ist sensibilisiert, sie ist präsent und zu unserem Schutz in der Stadt unterwegs." Es sei klar: "Ein Fehlalarm ist am Ende immer die bessere Nachricht."

Fast genau drei Jahre nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin hatte die Polizei am Sonnabend den Platz vorsichtshalber räumen lassen. Entwarnung gab es dann wenige Stunden später: Die beiden zunächst in Polizeigewahrsam genommenen Männer wurden wieder freigelassen, ein möglicherweise gefährlicher Gegenstand weder auf dem Breitscheidplatz noch in der Gedächtniskirche gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Die Besucher des Weihnachtsmarktes hätten diesen ruhig und besonnen verlassen, teilte die Polizei mit. Auch eine Konzertveranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde vorzeitig beendet.

Terrorverdacht am Breitscheidplatz bestätigt sich nicht

Im weiteren Verlauf bestätigte sich der Terrorverdacht nicht. Auch verdächtige Gegenstände seien bei der Absuche des Areals nicht gefunden worden, teilte die Polizei am späten Abend mit.

Zunächst hatte es geheißen, dass einer der Männer per Haftbefehl gesucht werde. Dies habe sich dann aber doch nicht bestätigt, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Diese hatte zunächst von einer Namensverwechslung gesprochen.

Gegen 22.30 Uhr beendete die Polizei den Einsatz am Breitscheidplatz, Die Sperrungen wurden aufgehoben. Etwa 250 Beamte waren am Abend mit Spürhunden im Einsatz. Am Sonntag sollte der Weihnachtsmarkt wieder regulär öffnen.

Alle Besucher haben den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen. #Danke

Unsere Kolleg. beginnen nun mit der Absuche auf dem #Breitscheidplatz und in der #Gedächtniskirche. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Begleitet von Polizisten verlassen die Menschen den Breitscheidplatz.

Foto: Thomas Peise

Am Bahnhof Zoologischer Garten hielten während des Einsatzes zunächst keine S-Bahnen, die Züge fuhren durch. Aufgrund der Abreise der Fußballfans vom Olympiastadion waren starke Kräfte der Bundespolizei im Einsatz. Gegen 22 Uhr hielten die S-Bahnen dann auch wieder am Bahnhof Zoo.

Polizeifahrzeuge sperrten die Zugänge zum Breitscheidplatz ab.

Foto: Thomas Peise

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, erklärte: "Selbstverständlich hat das Thema Terror am Breitscheidplatz extreme Brisanz, aber wir sollten sehr vorsichtig mit Spekulationen sein. Nach unseren Kenntnissen haben sich zwei Personen sehr auffällig verhalten, weshalb die Kollegen entsprechende Maßnahmen ergriffen haben, um eine mögliche Gefahr im Keim zu ersticken. Ob sie denn ernsthaft bestand und um was für Personen es sich genau handelt, wird sich in den nächsten Stunden zeigen. Man sollte der Polizei aber auch mal ein wenig Zeit geben. Sie hat heute bereits bewiesen, dass sie kein Risiko eingeht.“

CDU-Politiker Dregger fordert Fußfesseln für Gefährder

Als Reaktion auf den Zugriff am Breitscheidplatz forderte CDU-Innenpolitiker Burkhard Dregger erneut Fußfesseln für Gefährder. "Wir müssen uns überlegen, wie wir die Arbeit der Polizei unterstützen", so Dregger. Richterlich angeordnete Fußfesseln seien in anderen Bundesländern bereits im Einsatz und erleichterten die Arbeit der Sicherheitsbehörden. "Die Polizei hat vollkommen richtig gehandelt", sagte Dregger über die Evakuierung. Sicherheit gehe immer vor. "Der Breitscheidplatz ist ein symbolischer Ort. Da muss man auch mal durchgreifen und im Zweifel für die Sicherheit entscheiden. Das erwarten die Menschen von uns. Dadurch dass die Polizei so ihre Arbeit macht, ist es uns möglich, auch heute wieder auf den Weihnachtsmarkt zu gehen."

Arne Herz (CDU), stellvertretender Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, sagte der Berliner Morgenpost: "Es zeigt sich, dass der Schutz der Besucher des Weihnachtsmarktes, wie insgesamt öffentlicher Plätze, anhaltend wichtig ist. Ich danke der Polizei für ihr besonnenes Handeln. Aber umso mehr sollten die Berlinerinnen und Berliner zwar weiter wachsam sein, aber sich die Vorfreude aufs Weihnachtsfest auch nicht vermiesen lassen."

Auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hatte der islamistische Attentäter Anis Amri vor drei Jahren einen entführten Lastwagen gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.