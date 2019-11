Nierencheck: Berliner Panda in der Röhre

Berlins Pandamännchen Jiao Qing hat buchstäblich in die Röhre geschaut: Für einen Gesundheitscheck untersuchten Veterinäre das 110 Kilo schwere Tier aus dem Berliner Zoo im Computertomographen des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW). Der ist extra für große Tiere gebaut.

Anstatt eines ausgiebigen Frühstücks stand am Morgen des 7. November für Jiao Qing eine Autofahrt an. Gegen 7 Uhr wurde der Große Panda in die Transportkiste gelockt, um ihn vom Zoo Berlin in den Osten der Stadt zum Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung zu bringen. Kaum angekommen, gab es eine Narkose, damit die sieben Wissenschaftler und Tierpfleger den 110 kg schweren Bären im Computertomographen (CT) untersuchen konnten.

Grund für die Untersuchung unter Narkose war der Verdacht, dass Jiao Qing eine verkleinerte Niere haben könnte. Das habe sich im CT bestätigt, teilte der Zoo mit. "Zwar konnte nicht vollumfänglich geklärt werden, inwieweit die kleinere Niere funktionsfähig ist, mit dem Ergebnis sind wir aber zufrieden", twitterte der Zoo. Der Zoo will nun die Harnabgabe des Bären noch genauer beobachten.

Panda-Zwillinge voraussichtlich ab Jahresende öffentlich zu bewundern

Jiao Qing ist neun Jahre alt und lebt seit rund zwei Jahren als Leihgabe Chinas im Zoo. Er ist der Vater der Berliner Panda-Zwillinge, die im Sommer zur Welt kamen. Panda-Männchen beteiligen sich aber nicht an der Aufzucht ihrer Jungen. Daher haben die Zwillinge von dem kurzen Ausflug des Panda-Papas nichts mitbekommen. Gewohnt kuschelten sie in der Zwischenzeit abwechselnd mit Mama Meng Meng.

Berlins Mini-Pandas bringen inzwischen jeweils vier Kilo auf die Waage und sollen voraussichtlich ab Ende des Jahres für das Zoo-Publikum zu sehen sein.

