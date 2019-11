Blaulicht-Blog: Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Buckow

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 3. November 2019 in Berlin.

+++ Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Buckow +++

In ihrer Wohnung an der Rudower Straße in Buckow ist am Sonnabendabend eine Frau bei einem Brand ums Leben gekommen. Ein Anwohner hatte gegen 21.20 Uhr Brandgeruch in der Wohnung seiner Nachbarin bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Auch der Brandmelder löste aus. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine leblose Frau. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur noch der Tod der Wohnungsmieterin festgestellt werden. Weitere Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand nicht vorsätzlich gelegt.