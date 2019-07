Blaulicht-Blog: Frau geht in Tram auf Fahrgäste los

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 31. Juli.

+++ Frau rastet in Tram aus +++

Polizisten mussten am Dienstagabend in Marzahn eine 31-Jährige festnehmen. Die Frau hatte gegen 18.15 Uhr in einer Tram der Linie 17 mehrere Fahrgäste beleidigt und geschlagen. Kurz bevor sie an der Haltestelle Landsberger Allee Ecke Rhinstraße ausstieg, soll sie mit einem Nothammer zudem noch eine Scheibe eines Waggons eingeschlagen haben. Nach dem Aussteigen schlug sie dann einer weiteren Frau ins Gesicht. Zwei angegriffene Frauen im Alter von 19 sowie 67 Jahren sowie ein 24-jähriger Mann wurden leicht am Kopf verletzt.