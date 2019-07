Blaulicht-Blog: Mann schießt an Tankstelle mit Zwille

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 23. Juli.

In der Nacht zu Dienstag ist die Polizei zu einem Einsatz an einer Tankstelle in Lichtenberg ausgerückt. An einer Tankstelle hatte ein Mann erst Streitigkeiten mit dem Personal begonnen, die nach ersten Informationen von vor Ort in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Bei der Rangelei kippte ein Werbeschild vor dem Eingangsbereich. Der Mann soll das Personal auch mit einer Bierflasche angegriffen haben. Dann verschwand er zunächst, kam aber später mit einer Zwille wieder. Damit schoss er mindestens fünf Mal auf den Verkaufsraum und einen an der Tankstelle stehenden, mit einer Familie besetzten VW Golf Kombi. Als der Fahrer merkte, dass das Fahrzeug beschossen wird, stieg er panisch in das Auto und wollte wegfahren. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Am Verkaufsraum fanden die Beamten ein Einschussloch und eine weitere Scheibe, die leicht beschädigt wurde. An dem VW Golf Kombi ging die Heckscheibe zu Bruch. Die Polizei sperrte die Gegend weiträumig ab. Das Tankstellengelände wurde nach den Stahlkugeln abgesucht. Sie wurden mit gelben Kreisen markiert. Schwer bewaffnete Beamte einer Einsatzhundertschaft suchten die Gegend ab, der Autoverkehr auf der Rhinstraße wurde gestoppt. Auch ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera war im Einsatz.

Der Schütze konnte dann an einer Baustelle in der Rhinstraße von Zivilbeamten überwältigt und festgenommen werden. Die eingesetzten Beamten durchsuchten im Anschluss die Wohnung des Mannes. Dort wurden die Einsatzkräfte fündig und stellten eine Zwille und eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel (augenscheinlich Marihuana) sicher. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung und der Zwille führt ein Fachkommissariat der Direktion 6.