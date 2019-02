Emiliano Sala: Leiche am Flugzeugwrack gefunden

Ein überlebensgroßes Bild des verschollenen Fußballspielers Emiliano Sala liegt auf dem Mittelkreis des Spielfelds vor der Partei FC Nantes - AS Saint-Etienne.

Berlin. Bei der Bergung des abgestürzten Flugzeugs von Emiliano Sala ist eine Leiche gefunden worden, wie eine mit der Bergung beauftragte britische Behörde bestätigte. Ob es sich um Salas Leiche handelt, ist noch unklar.

Die Suche nach dem vermissten Fußballprofi Emiliano Sala wurde am Sonntag mit einem Spezialschiff unter Wasser fortgesetzt – zumindest die Maschine ist am Abend auch gefunden worden, teilten Behörden der „Bild“ und dem englischen „Telegraph“ mit.

Nach Angaben der für Flugunfälle zuständigen britischen Behörde AAIB war das Spezialschiff „Geo Ocean III“ Sonntagmorgen eingetroffen.

Das mit Sonargeräten ausgestattete Schiff suchte den Meeresboden nach dem Flugzeug ab. Zusätzlich wurde noch ein privat finanziertes Schiff eingesetzt. Der Leiter der Suchmission, David Mearns, bestätigte dem „Telegraph“ den Fund. Die Familien seien informiert worden.

Flugzeug mit Sala war am 21. Januar abgestürzt

Sala war für eine Klub-Rekordablöse von rund 17 Millionen Euro vom französischen Erstligisten FC Nantes verpflichtet worden. Auf der Reise zu seinem neuen Arbeitgeber stürzte der 28-Jährige am Abend des 21. Januar in einem Kleinflugzeug mutmaßlich in den Ärmelkanal.

Die Suche nach ihm verlief bislang ergebnislos. Am vergangenen Dienstag hatte Cardiff vor dem Auswärtsspiel beim FC Arsenal (1:2) des Stürmers gedacht.

Bereits am Mittwoch waren zwei Sitzkissen an der französischen Küste angespült worden, die zum verschwundenen Flugzeug gehören sollen. (dpa/ses)